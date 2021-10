Bright Memory Infinite: ecco la data d’uscita

Playism ha annunciato la data d’uscita di Bright Memory Infinite, seguito del primo episodio uscito nel 2020 (qui la nostra recensione). Questo nuovo capitolo sarà disponibile su Steam a partire dall’11 novembre 2021. Per l’occasione è stato pubblicato anche un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia. Successivamente arriverà anche un altro video gameplay.

Questo il commento dello sviluppatore FYQD-Studio nella news che annuncia la data:

Per Bright Memory: Infinite, ho voluto concentrarmi sull’aggiunta di contenuti per dare ai giocatori un’esperienza più soddisfacente. Di conseguenza, lo sviluppo ha richiesto il triplo del tempo di Bright Memory. Questo processo mi ha permesso di imparare come creare un gioco tosto pur avendo a che fare con vincoli di tempo e finanziari. Ho passato molto tempo a pensare a come massimizzare qualsiasi tecnologia e risorsa a mia disposizione per offrire un’esperienza indimenticabile attraverso il gioco. Come tale, Bright Memory: Infinite rappresenta il culmine della crescita di FYQD Studio. Infine, vorrei esprimere la mia gratitudine a tutti i miei partner globali e a coloro che mi hanno fornito supporto tecnico.

Caratteristiche del gioco:

Il gioco è dotato di supporto per il display 21:9 ultra-wide monitor, TAA di quinta generazione, così come l’ottimizzazione per i controller Xbox. Con NVIDIA che fornisce supporto tecnico durante lo sviluppo sotto forma di ray-tracing, DLSS, supporto NVIDIA Relfex, e minimizzazione del lag time, Bright Memory: Infinite promette di offrire l’esperienza di gioco definitiva a tutti i giocatori.

Skin DLC:

Le skin dei personaggi e delle armi saranno disponibili per l’acquisto. Alcune di queste skin possono essere sbloccate in gioco dopo aver soddisfatto determinati requisiti. Si prega di notare che tutte le skin per personaggi e armi sono oggetti puramente estetici e non alterano in alcun modo le abilità del personaggio.

Gli utenti Steam che acquistano il primo capitolo prima dell’uscita di Infinite dell’11 novembre riceveranno Bright Memory: Infinite gratuitamente, e il gioco verrà aggiunto automaticamente alla vostra libreria al momento del rilascio.