Milan Games Week 2021: ecco l’area Arcade Universe

La parola arcade fa venire subito alla mente dei videogamer i cabinati e le sala giochi, e durante la Milan Games Week 2021, che quest’anno si è unita con Cartoomics, ci sarà un’area dedicata proprio a chi ha dei bei ricordi passati in sala, ma non solo: come segnato proprio in uno degli ultimi post sui canali social di Cartoomics, nell’area Arcade Universe (powered by Artigiancab Multigames) ci sarà posto per tutti: curiosi, nostalgici e retro-gamers esaltati.

È l’universo dei giochi retro all’interno della galassia di Milan Games Week & Cartoomics dove 30 postazioni interattive vi aspettano per rivivere le sfide delle Sale Giochi anni ‘80. Ma non finisce qui, troverete anche le postazioni gigantesche di Nintendo Famicom e Sega Master System che, insieme a quella del NES, daranno vita a un corner tematico sulla grande sfida “SONIC vs SUPER MARIO” degli anni ‘90.

Se siete pronti per entrare nel mondo retrò, Arcade Universe è quello che può fare per voi. L’evento è organizzato da Fiera Milano Spa in collaborazione con Fandango Club Creators.

Come vi avevamo fatto sapere anche precedentemente, la Milan Games Week & Cartoomics si svolgerà alla Fiera Milano Rho dal 12 al 14 novembre, e anche gli Esports saranno protagonisti della manifestazione.