Super Robot Wars 30: finalmente disponibile su steam

Quest’oggi B.B.STUDIO CO.,LTD. e Bandai Namcoci annunciano l’uscita del loro nuovo titolo, Super Robot Wars 30, un nuovo RPG tattico che unisce personaggi e robot di diversi anime dedicati ai mecha e li fa combattere contro i reciproci nemici!

Divertiti con un gioco unico che crea un crossover tra tante serie mecha, animazioni d’attacco piene d’azione e la possibilità di migliorare macchine e piloti.

Sconfiggi i tuoi nemici grazie a 5 nuovi franchise di robot che arrivano per la prima volta nella serie di SUPER ROBOT WARS: The King of Kings: GaoGaiGar VS Betterman’, ’The Brave Police J-Decker’, ’Knight’s & Magic’, ’Mazinkaiser (INFINITISM)’, ’SSSS.GRIDMAN’, per oltre 20 serie* rappresentate nel gioco.

A novembre il primo DLC aggiungerà 4 nuove serie: Super Electromagnetic Machine, Voltes V, Mobile Suit Gundam Char’s Counterattack Beltorchika’s Children, Sakura Wars Series, Super Robot Wars OG series (RyuKoOh/KoRyuOh).

Tre nuove serie arriveranno a dicembre con un secondo DLC: Mobile Suit Gundam Iron-Blooded Orphans, ULTRAMAN, Super Robot Wars OG series (Alteisen Riese/Rein Weissritter).

Il titolo è disponibile da oggi per PC via STEAM.