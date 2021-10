Dixit Stella: un magico viaggio tra le stelle

Una parola, tante immagini, mille piccoli viaggi nel mondo dell’immaginazione. Si chiama Stella ed è il nuovo straordinario gioco di casa Libellud, distribuito da Asmodee Italia, che amplia l’universo di Dixit.

Basato sulle carte illustrate da Jérôme Pelissier, già autore di quelle di Dixit Memories, e su nuove originali dinamiche, Stella è un gioco il cui meccanismo si mette in moto, di volta in volta, a partire da una parola chiave. Si tratta, quindi, di un gioco con una componente più semplice, che piacerà a tutti quelli che hanno amato Dixit, ma anche a coloro per i quali Dixit richiede una propensione a raccontare (e a raccontarsi) che non tutti possiedono.

Il bello di Stella sta, innanzitutto, nella sua immediatezza, che non va mai a discapito dell’impronta evocativa e poetica che caratterizza l’universo di Dixit. All’inizio del gioco sul tabellone vengono scoperte 15 Carte Dixit e una Carta Parola: i giocatori dovranno associare segretamente le Carte Dixit a quella Parola. Se più giocatori fanno la medesima associazione vengono create delle scintille che producono punti. Il vincitore della partita, che raramente durerà più di trenta minuti, è il giocatore che avrà accumulato più scintille.

Insomma, giocando a Stella si vestono i panni di cacciatori di stelle, che dovranno creare quelle scintille necessarie per riportare un po’ di luce nel loro mondo. La metafora della scintilla sottolinea proprio la necessità che i giocatori trovino fra di loro l’empatia necessaria, e la sensazione che avranno alcuni, proprio come accade in Dixit, di capirsi al volo nel corso del gioco.

Un altro dettaglio fondamentale per innamorarsi di Stella è che il formato e il retro delle sue carte è esattamente identico a quello delle carte di Dixit, il che significa che tutti i mazzi di Dixit possono essere integrati nelle partite a Stella e viceversa. Insomma, le carte di Stella possono essere usate proprio come un’espansione nelle partite a Dixit.

Stella uscirà in tutta Italia nei prossimi giorni e viene presentato ufficialmente da Asmodee Italia il 29 ottobre, in occasione di Lucca Comics & Games con un evento dedicato, proprio venerdì, in compagnia di Alice Venturi e Claudio di Biagio. Sarà inoltre possibile provare a giocare a Stella nei tavoli Asmodee dell’area demo situata nella Zecca.