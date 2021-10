PlayStation Plus: annunciati i giochi di novembre 2021

In questi giorni erano circolate delle voci su quali fossero i giochi del PlayStation Plus di Novembre. Ebbene, anche per questo mese i leak si sono rivelati esatti. Sul blog ufficiale è stato confermato che per il mese di Novembre i possessori del servizio per le console Sony che potranno scaricare a partire da martedì 2 novembre.

Partecipa a un epico torneo di dodgeball in Knockout City, gioca a fare il detective e a dare la caccia agli impostori nel titolo di deduzione sociale First Class Trouble, armati e combatti creature mostruose nel mondo fantasy di Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning.

E per festeggiare il 5° anniversario di PS VR, la line-up di PlayStation Plus di questo mese includerà tre titoli bonus per PS VR. Sopravvivi agli orrori a bordo di una navicella spaziale generata in modo procedurale in The Persistence, affronta gli zombie in The Walking Dead: Saints & Sinners e mostra le tue abilità di spadaccino nel roguelike Until you Fall.

Knockout City

Combatti e affronta squadre rivali con stile, mentre regoli i conti con epiche battaglie di dodgeball online*. Preparati a una competizione coinvolgente e divertente in una versione inedita dei titoli multigiocatore a squadre. Personalizza il tuo giocatore e crea una squadra con gli amici per iniziare la tua corsa per la vittoria in Knockout City. Sconfiggi gli avversari con tiri d’astuzia e un lavoro di squadra perfettamente coordinato mentre schivi e afferri i palloni che volano sulla mappa. Non ci sono più palloni? Nessun problema! Puoi letteralmente arrotolarti su te stesso, rotolare sulle mani di un compagno di squadra e diventare l’arma perfetta

First Class Trouble

First Class Trouble è un titolo party di deduzione sociale in cui sei persone giocano insieme online* a bordo di una lussuosa crociera spaziale. All’inizio di ogni partita, quattro giocatori vengono selezionati casualmente come residenti e, collaborando tra loro, devono cercare di disattivare il centro di intelligenza artificiale nel cuore del veicolo spaziale. Gli altri due giocatori saranno personoidi, che faranno di tutto per fermare gli avversari! Il lavoro di squadra è il segreto per la vittoria, ma di chi potrai fidarti?

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning Dalla mente dell’autore di best-seller R.A. Salvatore, del creatore di Spawn Todd McFarlane e del Lead Designer di Elder Scrolls IV: Oblivion Ken Rolston, nasce Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning. Rimasterizzato con una grafica spettacolare e un’azione di gioco elegante, Re-Reckoning propone combattimenti GDR intensi e personalizzabili all’interno di un universo di gioco in espansione. Scopri i segreti di Amalur, dalla vivace città di Rathir alla sconfinata regione di Dalentarth, fino ai tetri dungeon di Brigand Hall Caverns. Salva un mondo devastato da una guerra feroce e controlla i segreti dell’immortalità nel ruolo del primo guerriero mai risuscitato dalle grinfie della morte. The Persistence The Persistence ti sfida a sopravvivere a bordo di un’astronave coloniale ormai alla deriva nell’anno 2521. Abbandonata, malfunzionante e catturata nell’inesorabile vortice di un buco nero, l’astronave “The Persistence” è popolata da un equipaggio ormai mutato in orribili creature mostruose. Sarai tu, un clone del responsabile della sicurezza Zimri Eder, a farti strada nei ponti di The Persistence per riparare i sistemi e impedire che la nave cada a pezzi. Raccogli risorse, potenzia le abilità e crea un arsenale di armi in questo brutale horror fantascientifico roguelite. The Walking Dead: Saints & Sinners – Standard Edition Affronta tutti gli orrori che vivi e morti hanno da offrire in questa nuova avventura VR ambientata nell’universo di The Walking Dead. Viaggia attraverso ciò che resta di una New Orleans infestata da non-morti mentre combatti, ti intrufoli, rovisti e sopravvivi ogni giorno facendo luce sul mistero che avvolge i quartieri più famosi di tutta la città. Incontra fazioni disperate e solitari superstiti che potrebbero essere amici o nemici. Che tu decida di aiutare gli altri o di usare la forza per ottenere ciò che vuoi, ogni tua scelta avrà delle conseguenze. Che tipo di superstite sarai per le persone di NOLA? Until You Fall Fantasy e synthwave si fondono in questo titolo di combattimenti con la spada per PS VR fisicamente attivo. Accresci il tuo potere mentre combatti in una fantastica ambientazione dai colori neon e sconfiggi mostruose creature magiche in questo roguelite hack and slash. Muovi braccia e gambe al ritmo della colonna sonora synthwave mentre attacchi, respingi, lanci incantesimi e ti fai strada nel cuore di un universo fantasy neon traboccante di mostri magici. Preparati allo scontro con una vasta scelta di armi in grado di alterare il gameplay mentre continui ad accrescere il tuo potere e abbattere le mostruosità che si annidano in ogni angolo di questo mondo surreale.

