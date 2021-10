Tomb Raider festeggia i suoi 25 anni

Quest’oggi Square Enix ,Crystal Dynamicsed ed Eidos-Montréal hanno festeggiato il 25° anniversario della serie TOMB RAIDER annunciando nuove esperienze e offerte che sono disponibili ora o lo saranno presto per i fan della celebre serie di videogiochi.

Dal suo debutto nel lontano Ottobre del 1996, la serie di videogiochi Tomb Raider ha venduto più di 85 milioni di copie in tutto il mondo con più di 20 titoli e vinto dozzine di premi del settore. La protagonista Lara Croft è uno dei personaggi più famosi del mondo dei videogiochi ed è diventata un’icona amata da decine di milioni di fan in tutto il mondo. Il franchise di Tomb Raider è anche un’icona della pop-culture, con tre film, varie serie di fumetti, prodotti di merchandising di successo e una serie televisiva anime presto in arrivo.

Nuovi giochi in arrivo, molti giochi:

Come parte dei festeggiamenti per il 25° anniversario,molti dei titoli appartenti alla saga sono in saldo sugli store Steam, Humble Bundle, Green Man Gaming, GOG.com, Square Enix Store, Xbox Games Store e PlayStation Store

Inoltre, dal 1° al 14 novembre, Crystal Dynamics e Prime Gaming offriranno Rise of the Tomb Raider gratis per PC per tutti i membri di Prime.

Oggi è stata anche annunciata una collaborazione tra Crystal Dynamics e Feral Interactive che porterà Lara Croft and the Guardian of Light e Lara Croft and the Temple of Osiris su Nintendo Switch nel 2022 e segnerà il debutto della serie sulla console.

Oggi, Square Enix London Mobile ha svelato che le tre doppiatrici originali in lingua inglese di Lara Croft si uniranno a Keeley Hawes in Tomb Raider Reloaded ; la cui uscita è prevista per l’anno prossimo. Per un periodo limitato, i giocatori potranno fare appello alla loro nostalgia scegliendo quale delle voci classiche vorranno per la celebre avventuriera. Saranno disponibili le tracce vocali di tutte le doppiatrici, cosi da poter giocare il titolo con la voce che ha accompagnato la nostra infanzia.

Tomb Rider diventa un anime, ci pensa Netflix !

Netflix e Legendary Television stanno lavorando su una nuova serie anime di Tomb Raider insieme a Powerhouse Animation. Lo scorso mese è stato già annunciato che Hayley Atwell presterà la sua voce a Lara Croft, e oggi le aziende hanno anche annunciato che Allen Maldonado (Heels, Blue Jeans) si è unito al cast per prestare la sua voce all’esperto di tecnologia e collega Zip, mentre Earl Baylon tornerà al ruolo già interpretato nel videogioco come la voce di uno degli amici più stretti di Lara, e anche la voce della ragione, Jonah Maiava.

La serie anime, che partirà da dopo gli eventi della trilogia di grande successo Survivor, trilogia composta da Tomb Raider (2013), Rise of the Tomb Raider (2015) e Shadow of the Tomb Raider (2018), narrerà il prossimo capitolo della nostra eroina e la seguirà lungo la strada per diventare la celebre esploratrice di tombe che tutti conosciamo. Venticinque anni dopo l’uscita del primo gioco, Lara continua a esplorare dei nuovi territori.

Quando il gioco diventa realtà

Nel 2022 i fan di saga avranno due nuovi modi per vivere il gioco nel mondo reale.

Crystal Dynamics sta lavorando con Little Lion Entertainment per creare Tomb Raider: The LIVE Experience a Londra.

Lo show darà ai fan l’opportunità di tuffarsi nel mondo del loro titolo preferito. Per la prima volta in assoluto, squadre di visitatori dovranno collaborare all’interno di una vera avventura, plasmando il loro destino insieme a celebri personaggi della serie di successo. Quest’avventura innovativa mette i giocatori in una corsa contro il tempo in cui dovranno aiutare Lara Croft a risolvere un mistero che salverà il mondo.

Inoltre, nel 2022, The World of Lara Croft – 25 Years of Tomb Raider, un’esibizione curata dal museo Storyworld, farà il suo debutto a Groninga, nei Paesi Bassi.

The World of Lara Croft spiega la storia dei giochi e degli altri media della saga, l’arte e il design dell’iconico franchise e il motivo per cui sia il gioco che la sua protagonista sono diventati così celebri. L’esibizione include contenuti che vanno dalle origini del gioco nel 1996 fino alla trilogia più recente, Survivor, che è iniziata nel 2013 con il reboot del gioco Tomb Raider. I visitatori scopriranno ulteriori dettagli di design, informazioni da parte degli sviluppatori ed elementi nel mondo reale, tra cui prodotti di merchandising del franchise nel corso degli anni e le apparizioni di Lara Croft in film e fumetti.

Lara aiuta sempre il prossimo:

Uno degli obiettivi di Crystal Dynamics è quello di ripagare la community e ha varie iniziative di beneficenza in corso per il 25° anniversario della serie.

Per onorare le molte donne di talento che hanno portato in vita Lara Croft nel corso degli anni, incluse sceneggiatrici, doppiatrici, attrici, modelle, artiste e sviluppatrici di videogiochi, l’azienda ha donato 25.000 $ all’International Rescue Committee.

Un’ulteriore donazione di 20.000 $ è stata fatta a nome di Camilla Luddington a Women for Women International come ringraziamento speciale per la passione e la performance fenomenale che ha donato a Lara Croft in Tomb Raider (2013), Rise of the Tomb Raider e Shadow of the Tomb Raider. Le sue performance hanno gettato le basi per il futuro del franchise.

Inoltre, il 6 novembre Crystal Dynamics parteciperà a una raccolta fondi di 24 ore per Extra Life, la quale raccoglierà fondi a sostegno dell’ UCSF Benioff Children’s Hospitals della San Francisco Bay Area. L’azienda ha stanziato una donazione di 25.000 $ per festeggiare i 25 anni di Tomb Raider e spera di raccogliere altri 25.000 $. A partire da oggi, per iniziare, sulla piattaforma eBay for Charity sarà possibile comprare gadget esclusivi della saga, in edizione limitata o copia unica!. Un ottimo modo per conciliare collezionismo e beneficenza.

Infine, nel corso del 2021, Crystal Dynamics ha chiesto ad artisti di tutto il mondo di ricreare la box art di Tomb Raider nel corso del tempo. Alla fine dell’anno, l’azienda organizzerà un evento benefico su Square Enix Store in cui si potrà acquistare un set completo di 15 stampe fisiche della box art ricreata, e tutto il ricavato andrà a Girls Make Games. Il set di stampe attuale è disponibile sul sito

25 anni di Tomb Raider, e molti altri ancora arriveranno

Queste sono solo alcune delle iniziative che offriremo nei mesi a venire, e giungono alla fine di un intero anno di festeggiamenti per i 25 anni di avventure di Lara Croft e Tomb Raider. Nel corso del 2021 Crystal Dynamics ha mostrato la fantastica storia del franchise su un sito dedicato, cosi che i nostalgici e i curiosi possano rivivere la magia di questa saga.

Presto arriveranno altri annunci sul futuro di Tomb Raider, mentre Crystal Dynamics e Square Enix gettano le basi dei prossimi 25 anni di questo franchise iconico.