Riders Republic: il gioco è finalmente uscito

Nonostante il pubblico abbia dovuto aspettare parecchio tempo, finalmente l’attesa è finita, e Riders Republic è uscito in tutto il mondo per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Serie S/X, Google Stadia e Windows PC, mentre nel servizio Ubisoft Store e Ubisoft+ sarà gratuito per tutti coloro che avranno l’abbonamento. Gli sviluppatori che ci hanno lavorato dietro hanno voluto trasmettere il significato di condivisione, e infatti il gioco ricompenserà nel migliore dei modi chi stringerà amicizie, farà squadre organizzate e anche chi invece vorrà gareggiare l’uno contro l’altro per lo spirito della competizione.

Il titolo ha una vasta scelta di sport estremi da poter scegliere, come lo snowboard e la mountain bike, e man mano che esplorerete più a fondo questo gioiellino moderno i vostri orizzonti si allargheranno a vista d’occhio, visto che l’obiettivo principale di Ubisoft è proprio quello di garantire la maggiore inclusione possibile, dando a tutti la capacità di giocare assieme. C’è stata una grande difficoltà dietro la sua realizzazione però: sviluppato da Ubisoft Annency, il gioco ha richiesto ben 4 anni per essere ridefinito e completato, e quando sono stati sicuri di poterlo annunciare al pubblico è stato un grande fragore, visto che con il successo di Steep, sempre sviluppato dalla stessa filiale, era sicuro che i fan avrebbero apprezzato anche questo nuovo seguito.

All’interno del gioco non mancano gli atleti più in gamba in termini di sport estremi, e infatti abbiamo esempi come Michela Moioli, Markus Eder e Marco Fontana, i quali sono stati rimodellati e creati a stretta immagine delle loro controparti reali, per garantire una massima fiducia sulla rappresentazione fisica e mentale degli atleti. Ciononostante, la scelta dell’avatar farà vedere come vorrete esibirvi davanti al mondo, visto che sarà uno specchio della vostra figura nel campo professionale di Riders Republic, finalmente uscito in tutto il mondo.