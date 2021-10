Battlefield 2042: vediamo le tre nuove mappe aggiunte

Manca meno di un mese all’uscita di Battlefield 2042, e il team di DICE si sta facendo in quattro per assicurare un rilascio pulito e sicuro, visto l’ultimo posticipo del titolo. Nel mentre, però, non hanno intenzione di lasciarci con la bocca asciutta, e infatti oggi è uscito un video mostrante ben tre nuove mappe che si aggiungeranno al roster della saga. EA e DICE sono orgogliosi di presentarle, e sperano che anche i giocatori avranno lo stesso livello di entusiasmo quando potranno assaporarle dal vivo al lancio del titolo. Ma come sono esattamente? In ordine, abbiamo:

Rinascita: ambientato ne deserto orientale dell’Egitto, questa oasi moderna ospita un’enorme centrale elettrica che sovrasta ogni edificio e una grande struttura di ricerca rigogliosa di vegetazione. Ci sono molteplici punti di ingresso, ma sarà bene attrezzarsi per scontri ravvicinata in angoli stretti. Deriva: il nome già parla per sé: questa stazione ormai in rovina nell’Antartide ospiterà un brutale campo di battaglia in cui le schermaglie aeree avranno la priorità massima. Ovviamente non mancano gli scontri da fuoco, e infatti lungo il ghiacciaio i giocatori avranno momenti per potersi attaccare durante il passaggio tra i ponti costruiti per spostarsi nell’enorme blocco di ghiaccio. Abbandono: questa volta ci spostiamo in India, lungo la costa occidentale bagnata dall’oceano. Un enorme nave attraccata sarà il vostro biglietto di riuscita per una difesa sicura e riparata da eventuali attacchi aerei e colpi di carri armati nello scafo. La natura sembra non avercela bene con i soldati, e dovrete tenere d’occhio la possibilità che un tornado possa colpirvi in qualunque circostanza.

La guerra sta per cambiare in un modo spettacolare, e non vediamo di vedere cos’altro ci riserverà il team di DICE quando Battlefield 2042 uscirà in tutto il mondo il 19 novembre, mentre in early access il 12 novembre.