Risk of Rain 2: la prossima espansione sarà sul Vuoto

Il grande titolo sviluppato da Hopoo Games, Risk of Rain 2, non è morto. Altroché, i ragazzi del piccolo gruppo hanno continuato a lavorare e a sudare per poter portare tutti i contenuti il prima possibile alla loro fedele community, e quest’oggi hanno importanti annunci da darci. Sin dal suo successo compiuto a marzo, dove ha venduto oltre 4 milioni di copie del gioco soltanto su Steam, il titolo roguelike non ha fatto altro che crescere a dismisura, e adesso riceverà l’aggiornamento più grande mai creato, ovvero una nuova espansione.

Gli sviluppatori ce ne parlano più da vicino, dicendo che sarà incentrata sul Vuoto, una dimensione oscura di cui non si sapeva molto, e che finalmente potremo esplorare durante le nostre run. Complessivamente, l’espansione sarà orientata per un terzo con il Vuoto, con tanti di nuovi oggetti a tema, nemici, boss e ovviamente sopravvissuti. Visto che non sono ancora sicuri sul prezzo, i ragazzi di Hopoo Games hanno escogitato uno stratagemma: chi sarà il capogruppo di una sessione potrà permettere ai suoi compagni di giocare il contenuto dell’espansione anche se non lo possiederanno.

Non avranno gli esclusivi sopravvissuti, questo è ovvio, ma potranno giocare a tutti gli effetti anche senza il content, e questa è una fenomenale notizia per chi adora giocare in gruppo tra amici. Per lo più, hanno aggiunto che non hanno una data precisa di uscita, ma si parla del 2022 per Steam, mentre le console dovranno attendere alcuni mesi, come hanno sempre fatto fino ad ora, e promettono degli sneak peek per il prossimo mese, quindi state all’erta per eventuali leak nell’imminente futuro. Se dovesse rivelarsi una bomba, il successo di Risk of Rain 2 potrebbe schizzare alle stelle, proponendo una nuova formula nei giochi roguelike che bisognerà custodire con cura per tutti gli anni a venire.