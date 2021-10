Jujutsu Kaisen 0: il regista regala aggiornamenti

Prima del grandissimo successo raccolto dalla sua opera Jujutsu Kaisen, Gege Akutami aveva iniziato la sua carriera come mangaka con un’opera intitolata Tokyo Metropolitan Curse Technical School. L’idea sviluppata in quella prima opera però deve essere sembrata troppo buona all’autore per essere abbandonata, e così Akutami ha “riciclato” la storia che vede protagonista Yuta Okkutsu, rendendola un prequel del suo manga e intitolandola Jujutsu Kaisen 0.

Proprio a partire da questa storia originale sarà tratto il primo film della saga di Akutami, pronto a fare il suo esordio in Giappone il 24 dicembre 2021 e prodotto dallo studio d’animazione MAPPA (lo stesso della quarta stagione de L’Attacco dei Giganti, Chainsaw Man e ovviamente della serie anime di Jujutsu Kaisen), con la regia di Sunghoo Park.

E proprio il regista della pellicola ha voluto regalare ai fan della serie di Akutami un piccolo aggiornamento sullo stato di produzione del film. Sul sito ufficiale dedicato alla pellicola infatti, Park ha rilasciato alcune dichiarazioni, spiegando a che punto siano lui e il team di MAPPA:

“Stiamo lavorando duramente su Jujutsu Kaisen 0. Tutto lo staff sta lavorando per riuscire a ultimarlo prima della release del 24 dicembre, alla fine di quest’anno. Quindi, per favore, venite al cinema e godetevelo!”

Ma quando gli appassionati della serie in giro per il mondo potranno vedere la pellicola? Per il momento non si sa ancora: MAPPA non ha infatti ancora rese note le eventuali date di rilascio del film nel resto del mondo, così come lo studio non ha dato nessuna informazione circa una possibile seconda stagione dell’anime.

Visto il successo di Jujutsu Kaisen sembra più che probabile che lo studio d’animazione rinnovi la serie, ma non ci sarà nessuna informazione più precisa finché non arriverà un annuncio ufficiale. Nel frattempo i fan possono aspettare con ansia l’arrivo della storia di Yuta, cercando di scoprire cosa sia successo un anno prima che l’avventura di Yuji Itadori e Sakuna iniziasse.