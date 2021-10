Tomb Raider: novità sull’anime Netflix

Netflix ha preso la decisione di investire fortissimo sull’industria degli anime, e di farlo soprattutto puntando sugli adattamenti di videogiochi, più o meno storici. Dopo il successo delle quattro stagioni di Castlevania infatti, ci sono tante serie anime in lavorazione per la piattaforma di streaming più famosa al mondo che coinvolgono alcuni dei franchise più noti dell’industria videoludica, da Far Cry a League of Legends, da Devil May Cry fino a Tomb Raider.

Proprio sull’anime che andrà ad aggiungersi al franchise con protagonista Lara Croft, che celebra venticinque anni di successi, Square Enix ha voluto condividere con una conferenza stampa, alcune novità, regalando ai fan qualche dettaglio della serie.

La serie sarà curata dallo studio d’animazione Powerhouse Animation, lo stesso di titoli come Castlevania, Blood of Zeus e Masters of the Universe Revelation, mentre il cast comprenderà nomi del livello di Hayley Atwell (Agent Carter, Mission Impossible 7) nel ruolo dell’iconica Lara Croft, Allen Maldonado (Black-ish The Last O.G.) in quello di Zip mentre Earl Baylon (Trese) tornerà come Jonah Maiava, il personaggio che ha interpretato nella recente trilogia reboot, che ha riportato Tomb Raider sulla bocca (e nel cuore) di tutti i giocatori.

Per quanto riguarda la trama, sembra che la serie anime tratterà gli eventi avvenuti dopo la fine della Survivor Trilogy che ha completamente reimmaginato Tomb Raider per una nuova generazione di giocatori. Si tratta di un progetto particolarmente sentito da Netflix, e sviluppato in collaborazione con Legendary Television.

Così, mentre sembra che la saga videoludica sia destinata a non continuare oltre, almeno nel breve periodo, c’è ancora spazio per un nuovo prodotto dedicato all’archeologa più famosa e amata di sempre, pronto a raccontarci le nuove, mirabolanti avventure di Lara.