Sons of the Forest: nuovo trailer in arrivo e data posticipata al 2022

Come molti altri titoli, Sons of the Forest di Endnight Games salterà il 2021. In un recente tweet, lo sviluppatore ha affermato che sperava di pubblicare il gioco quest’anno, ma era necessario più tempo. La nuova finestra di lancio è compresa tra l’inizio e la metà del 2022 e sono stati pubblicati alcuni nuovi screenshot.

Oltre ai soliti strumenti di fortuna come lance di legno e mazze di pietra, i giocatori avranno anche accesso a katane, asce di metallo, coltelli, C4, una gamma di armi da fuoco e mirini e così via. Tutto può essere sistemato ordinatamente in un unico posto, nel caso in cui desideri una testa mozzata a portata di mano per spaventare i nemici. A oltre un anno dall’annuncio, avvenuto ai The Game Awards 2019, Endnight Games ha finalmente rilasciato alcuni particolari sulla data d’uscita di Sons of the Forest, sequel del celebrato primo horror del developer canadese, The Forest, uscito nell’aprile del 2018. The Forest era stato particolarmente apprezzato dai giocatori, raggiungendo la ragguardevole cifra di cinque milioni di copie vendute. Il gioco ha anche ottenuto un port su PlayStation 4, oltre alla versione nativa per PC. In questo sequel sembra che torneremo nella terribile foresta, ad affrontare di nuovo le creature mutanti che hanno popolato i nostri incubi, non più però nel ruolo di padre e figlio protagonisti del primo capitolo, ma, almeno sembra, al comando di un manipolo di soldati professionisti, il cui elicottero pare essere stato abbattuto dalle creature.

Endnight ha anche confermato che il terzo trailer del titolo sarebbe stato pubblicato nelle prossime settimane e include anche la data di uscita del titolo. È possibile che lo vedremo apparire durante i The Game Awards 2021 il 9 dicembre. Sons of the Forest sarà disponibile per PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.