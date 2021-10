Grand Theft Auto San Andreas è in sviluppo per Oculus Quest 2

Settimane importanti quelle che si sono ultimamente susseguite per la saga di Grand Theft Auto. Notizia molto importante è stata quella relativa all’annuncio della trilogia dei tre capitoli di Rockstar Games che hanno consacrato la serie all’epoca di PlayStation 2: stiamo parlando delle versioni rimasterizzate del terzo capitolo, di Vice City e di San Andreas.

Ed è proprio su quest’ultimo capitolo che si basa la notizia di oggi. Grand Theft Auto San Andreas, infatti, oltre che a ricevere una versione remastered (che farà molto felici i fan), verrà servita al pubblico anche in un altro modo. Apparentemente, Grand Theft Auto San Andreas pare sia entrato nelle prime fasi di sviluppo di una versione in virtual reality.

Come annunciato recentemente durante il Facebook Connect 2021, infatti, Grand Theft Auto San Andreas è in pieno sviluppo per Oculus Quest 2, ovvero l’ultima periferica wireless dell’azienda. Purtroppo non si dispone di tante altre notizie, né tantomeno di qualche filmato che possa far emergere quello che sarà l’impatto del giocatore con il titolo in virtual reality.

Non è la prima volta che Facebook (adesso rinominato Meta) lancia un’iniziativa di questo genere. Qualche tempo fa era stato annunciato, per l’appunto, Resident Evil 4 VR, sempre in sviluppo per l’Oculus Quest 2, di cui sono ultimamente trapelati alcuni dettagli di gioco, così come un video basato sul gameplay!

Chissà che questi non siano i primi due titoli di una lunga serie di videogiochi di cui verrà sviluppata una versione in virtual reality. Che stia diventando una tendenza? Lo scopriremo molto presto!