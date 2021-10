Assassin’s Creed Valhalla è il secondo gioco più redditizio della storia di Ubisoft

Nonostante Ubisoft pare stia remando verso una direzione opposta a ciò che ha sempre rappresentato il famoso franchise con la produzione di Assassin’s Creed Infinity, sappiamo che Assassin’s Creed Valhalla, l’ultimo capitolo della saga, pare si stia rivelando particolarmente redditizio e popolare.

Il gioco, fin dal suo lancio risalente al novembre 2020, è stato supportato in modo importante, tanto dai fan quanto dalla software house. Sono stati molti i contenuti aggiuntivi implementati in Assassin’s Creed Valhalla. Pensiamo, ad esempio, ai due DLC che hanno ampliato la storia principale: “L’ira dei druidi” e “L’assedio di Parigi” (di cui abbiamo svolto le relative recensioni).

Non è tutto, almeno un’altra grande espansione farà capolino nell’universo di Valhalla, e noi non vediamo l’ora di saperne di più. Conseguentemente ad un successo riscontrato tra il pubblico, Assassin’s Creed Valhalla si è rivelato decisamente remunerativo per Ubisoft, anche più di quanto molti si sarebbero aspettati.

Già ai tempi della prima settimana di debutto del titolo, Valhalla (che rappresenta il dodicesimo episodio della saga) aveva fatto registrare a Ubisoft un totale di unità vendute superiore a quello riscontrato per ogni altro Assassin’s Creed uscito fino ad allora. Pare sia un buon motivo per spremere ancor di più le avventure di Eivor.

VGC ha portato avanti una ricerca basata sui guadagni del publisher francese ed è stato rivelato che Valhalla è risultato il secondo capitolo più redditizio della storia commerciale di Ubisoft. Questo successo è stato senz’altro favorito da una campagna di marketing potente, che è riuscita a spodestare Assassin’s Creed Odyssey, uscito nel 2018.

Insomma, pare che il fenomeno di Valhalla sia destinato a durare ancora un po’. Nell’attesa di capire su cosa si baserà la prossima espansione, noi vi ricordiamo che Assassin’s Creed Valhalla è attualmente disponibile per praticamente tutte le piattaforme: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.