Assassin’s Creed Infinity non sarà un titolo free-to-play

All’inizio di quest’anno, Ubisoft ha confermato ufficialmente che stanno lavorando su Assassin’s Creed Infinity ,non molto tempo dopo che sono trapelate le prime voci. Come sforzo collaborativo tra gli studi di Montreal e Quebec di Ubisoft, il gioco è pianificato come una piattaforma di servizi live e Ubisoft lo descrive come la prossima grande reinvenzione del franchise. Recentemente nella chiamata fiscale trimestrale della società, tramite VGC, sono emersi maggiori dettagli sul progetto.

Per cominciare, il CEO Yves Guillemot conferma che il gioco non sarà free-to-play. Con Ubisoft che si concentra sempre di più su titoli free-to-play come Tom Clancy’s XDefiant, The Division Heartland e Ghost Recon Frontline, molti si sono chiesti se anche Assassin’s Creed Infinity avrebbe adottato quel modello, ma Guillemot ha confermato che non sarà presente nessuna meccanica free-to-play. Ha continuato affermando che il gioco avrà molti elementi che i precedenti giochi di Assassin’s Creed hanno avuto, facendo eco a precedenti affermazioni simili di Ubisoft. La trama sarà un elemento portante anche nel gioco di Assassin’s Creed Infinity:

Non sarà free-to-play e questo gioco avrà molti elementi narrativi. Sarà un gioco molto innovativo, ma avrà ciò che i giocatori hanno già in tutti i giochi di Assassin’s Creed , tutti gli elementi che amano inserire fin dall’inizio. Sarà un gioco enorme ma con molti elementi che già esistono nei giochi che abbiamo pubblicato in passato.



Nel frattempo, Ubisoft conferma anche che Assassin’s Creed Infinity è attualmente in fase di sviluppo iniziale. I rapporti hanno precedentemente suggerito che il gioco non verrà lanciato almeno per tre anni. Al momento sono anche sconosciute le piattaforme per il titolo. Sicuramente Ubisoft renderà Assassin’s Creed Infinity disponibile per PC, PS5 e Xbox Series X, Xbox Serie S, mentre è meno probabile la disponibilità su PlayStation 4 e Xbox One. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.