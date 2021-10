Tales of Arise ha venduto più di 1.5 milioni di unità

Il nuovo gioco di ruolo alla giapponese della longeva serie Tales of, ha superato un altro grandissimo traguardo! Già popolare su Steam, Tales of Arise di Bandai Namco, infatti, ha superato la soglia del milione e mezzo di unità vendute (sia fisiche che digitali) a livello internazionale, dal lancio avvenuto il 10 settembre scorso.

Il milione di copie vendute di Tales Arise è stato superato particolarmente in fretta, in quanto è stato totalizzato già a partire dalla fine della prima settimana di lancio. Per l’occasione e per celebrare il risultato, la pagina Twitter ufficiale del gioco ha pubblicato un post con un’illustrazione, realizzata a cura dell’art director Minoru Iwamoto, recante Rinwell, Law e Hootle, ovvero i tre protagonisti.

L’altro giorno Tales of Arise ha superato 1.5 milioni di copie!? Sono anche state rilasciate le illustrazioni commemorative del nostro art director Minoru Iwamoto, che raffigurano i protagonisti della storia. Siamo grati del vostro continuo supporto, grazie.



La campagna commerciale che è stata portata avanti da Bandai Namco avrà sicuramente contribuito ad innestare nei giocatori un certo senso di curiosità verso l’opera. Ebbene, questo da solo non basta. Infatti, Tales of Arise ha ricevuto parecchi elogi anche dal punto di vista qualitativo e tecnico (e anche noi ne abbiamo svolto una recensione).

Tales of Arise è attualmente disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC. Il gioco ha, inoltre, ricevuto un importante DLC proprio di recente. Cliccate qui per saperne di più a riguardo.