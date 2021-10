Prince of Persia e The Division Heartland: ufficialmente rinviati al 2023

Non che ci fossero dubbi a riguardo data la scarsità di informazioni rilasciate, Prince of Persia Sands of Time Remake e The Division Heartland sono stati ufficialmente rimandati da Ubisoft all’anno fiscale 2023. Il remake era stato annunciato più di un anno fa, mentre The Division Heartland era stato rivelato a maggio 2021.

Originariamente previsti per l’uscita nel 2021, questa è slittata successivamente al primo trimestre del 2022. Adesso, però, sebbene siano ancora in produzione, pare che la data di uscita sia stata nuovamente rimandata. Questa volta Ubisoft fa riferimento all’anno fiscale 2023, che si concluderà il 31 marzo 2023.

Insieme ai due attesi titoli, anche Rocksmith+, inizialmente atteso per l’estate scorsa, è stato posticipato definitivamente al prossimo anno fiscale. Se tutto va come deve andare, perciò, ci aspettiamo che queste tre produzioni arrivino sugli scaffali prima della primavera 2023, il che significa che abbiamo davanti a noi ancora un anno e mezzo di attesa circa:

Prince of Persia Sands of Time è un titolo molto amato e ci stiamo prendendo il tempo necessario per assicurarci che questo si riveli all’altezza delle aspettative del pubblico.

Queste sono state le dichiarazioni capo finanziario di Ubisoft, Frédérik Duguet, che ha poi continuato:

Come avevamo precedentemente confermato, le fasi di test per i nostri titoli gratuiti, come The Division Heartland, sono attualmente in corso e riescono a fornirci una buona panoramica del prodotto. In particolare, il test riferito ad Heartland ha fornito ottimi riscontri e il team si è detto impegnato a rendere il titolo coinvolgente per una vasta fetta di pubblico.

The Division e Sands of Time saranno probabilmente disponibili sia su current che last-gen: ovvero su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.

Sempre dal capo finanziario del publisher di Prince of Persia, abbiamo recentemente appreso che Assassin’s Creed Valhalla è risultato il secondo gioco più redditizio della storia di Ubisoft: la notizia la potrete leggere qui.