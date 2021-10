Genshin Impact: pubblicato un nuovo trailer su Thoma

Genshin Impact è attualmente alla versione 2.2, che ha aggiunto una nuova isola da esplorare. Il nuovo personaggio . L’aggiornamento di ottobre aggiunge Thoma come personaggio giocabile e saranno presenti i re-run di Childe e Hu Tao. Sono stati aggiunti due nuovi boss: il Thundercraven Rifthound e il Rockfund Rifthound Whelp. Con la versione 2.2 arrivano anche nuovi aggiornamenti per il Serenitea Pot. Nel gioco verranno introdotti due nuovi Hangouts Events uno con Thoma e uno con Sayu. Il gioco è ancora più popolare con due nuovi personaggi confermati ufficialmente per la versione 2.3 Arataki Itto e Gorou. Gli ultimi leak, riguardanti il prossimo aggiornamento, hanno rivelato la loro data di uscita ed è trapelata anche una replica di Albedo. Il Closed Beta Test ver. 2.3 ha rivelato anche nuove informazioni sulla prossima regione Sumeru e sul suo Archon.

La miHoYo ha pubblicato un nuovo trailer sul personaggio di Thoma, intitolato Thoma: Blazing Defense. Nel video viene mostrata la quotidianità del personaggio al servizio di Kamisato Ayaka e degli altri membri del clan, oltre alle sue abilità in combattimento. Thoma è un personaggio con Pyro Vision e dal video è possibile ipotizzare che sarà un personaggio difensivo. L’arma utilizzata dal personaggio è una Polearm.

Un recente leak di Save Your Primos riassume tutti i rumors degli ultimi giorni provenienti da tutta la community. Vengono riconfermate la replica di Albedo nella versione 2.3, seguita dal banner di Itto e Gorou. In secondo luogo, Yunjin farà parte dell’aggiornamento 2.4. Il leak afferma che Shenhe arriverà nell’aggiornamento 2.4, mentre Yae Miko arriverà con la patch 2.5. La parte finale è piena di ipotesi non ancora confermate in modo ufficiale. Nel leak si afferma che Xiao dovrebbe ricevere un rerun nella versione 2.4, mentre per Ganyu dovremmo aspettare l’aggiornamento 2.5.

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.