Genshin Impact: trapelati i personaggi per la replica di Hu Tao, rumor

Genshin Impact è attualmente alla versione 2.2, che ha aggiunto una nuova isola da esplorare. Il nuovo personaggio . L’aggiornamento di ottobre aggiunge Thoma come personaggio giocabile e saranno presenti i re-run di Childe e Hu Tao. Sono stati aggiunti due nuovi boss: il Thundercraven Rifthound e il Rockfund Rifthound Whelp. Con la versione 2.2 arrivano anche nuovi aggiornamenti per il Serenitea Pot. Nel gioco verranno introdotti due nuovi Hangouts Events uno con Thoma e uno con Sayu. Il gioco è ancora più popolare con due nuovi personaggi confermati ufficialmente per la versione 2.3 Arataki Itto e Gorou. Gli ultimi leak, riguardanti il prossimo aggiornamento, hanno rivelato la loro data di uscita ed è trapelata anche una replica di Albedo. Il Closed Beta Test ver. 2.3 ha rivelato anche nuove informazioni sulla prossima regione Sumeru e sul suo Archon. Nuovi leak hanno rivelato i personaggi della replica del banner di Hu Tao e le armi a 4 stelle. Le notizie sono state condivise da @genshinBLANK su Twitter.

Il nuovo personaggio a 4 stelle Thoma è stato già ufficialmente confermato durante il live streaming 2.2. Gli altri due personaggi presenti nel rerun di Hu Tao sono Diona e Sayu. Nel frattempo, il banner delle armi includerà una replica del Bastone di Homa. Questo è uno dei migliori Polearm del gioco e il miglior Polearm per Hu Tao. Tuttavia, il primo striscione per Staff of Homa è stato proprio prima che Hu Tao stessa venisse rilasciata per la prima volta. L’altra arma a 5 stelle con Bastone di Homa è l’arco Elegy for the End. Le armi a 4 stelle sono state rivelate come Wavebreaker’s Fin, Mouun’s Moon, Sacrificial Sword, Widsith e Rainslasher.

Ricordiamo sempre di prendere queste informazioni con cautela fin quando non saranno pubblicate notizie ufficiali. Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.