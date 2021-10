Hyrule Warriors L’era della Calamità: disponibile la nuova espansione

Oggi 29 novembre è un grande giorno per gli amanti di Hyrule Warriors L’era della Calamità. Finalmente è uscita la seconda parte dell’espansione del titolo, Il Guardiano dei Ricordi, annunciata ben due mesi fa, in cui ci addentreremo sempre di più sulla faccenda legata alla scomparsa dei campioni di Hyrule prima della venuta definitiva di Ganon nel regno. La seconda parte offre una vasta quantità di contenuti che vi terranno sicuramente occupati per molto tempo. Abbiamo una lunga lista di novità, quindi vediamole una alla volta:

Nuova storia: la battaglia per il villaggio Calbarico, il villaggio Goponga e molto altro. I Goron avranno bisogno del nostra aiuto per fermare le forze costanti di Ganon. Nuove mappe: Coliseum e altro. Il famoso colosseo situato praticamente al centro di Hyrule ha sempre sollevato questioni e domande su cosa fosse veramente, specialmente dopo la sua comparsa in Breath of the Wild Nuovi personaggi giocabili: abbiamo esempi come Pruna e Rovely, i quali avranno unici gameplay rispetto agli altri. Inoltre, sembra che il video ne menzioni un altro di cui non si sa ancora nulla. Aggiunte nuove abilità per i personaggi già esistenti: questa non è una sorpresa, visto che in molti chiedevano qualcosa per diversificare il solito gameplay dei personaggi presenti sin dall’inizio del gioco, e sembra che abbiano ascoltato.

Con l’arrivo di questo nuovo DLC, l’epica avventura ambientata 100 anni prima gli avvenimenti di Breath of the Wild sta per finire. Hyrule Warriors L’era della Calamità ha mostrato molte cose inedite, e le domande non possono che farsi sentire. Sappiamo davvero poco su quello che ci aspetterà nel secondo capitolo di Breath of the Wild, e ancora dobbiamo capire come sono scomparsi i nostri protagonisti. Che questo capitolo basti per spiegare tutto quanto? Soltanto giocarlo ci farà rispondere alle nostre domande, solamente su Nintendo Switch.