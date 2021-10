Ghostrunner: nuovo aggiornamento da paura!

Quest’oggi Il publisher 505 Games, insieme agli sviluppatori e partner All In! Games, One More Level,3D Realms, e Slipgate Ironworks annunciano una serie di contenuti da paura per il loro titolo Ghostrunner. In attesa del secondo capitolo godiamoci questo nuovo aggiornamento, non inserisce modalità come il precedente, ma di sicuro non sarà da meno.

Il Pacchetto Halloween è da ora disponibile su tutte le piattaforme. Ovviamente queste sono solo alterazioni estetiche, non influiscono sul gameplay del gioco.

Il pacchetto include sei nuovi modelli di guanti, oltre a sei nuove skin Katana, ovvero

Jack O’

Night Terror

Anomaly

Carnivore,

Monstrosity

Il gioco ha una grande direzione artistica, come sappiamo è ambientato a Dharma City una realtà distopica e futuristica intrisa di neon e pioggia. In uno stile del genere dove le tenebre e le luci ne fanno da padrone, queste skin risulteranno ancora di più

Salva l’umanità dall’estinzione, combatti contro il tiranno Mara e salva il futuro di questo mondo in rovina…ma fallo con un certo stile!

Vi ricordiamo che il titolo è da poco arrivato in forma fisica su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, e che era già disponibile per Xbox One e PlayStation 4. Ovviamente il titolo è presente anche sul pc sulle piattaforme Steam, Epic Games e GOG