Lost in Random: video musical per Halloween

La notte del 31 ottobre si sta avvicinando e per Halloween, Zoink ed Electronic Arts hanno pubblicato un simpatico video musical con protagonisti i personaggi di Lost in Random, fiaba dalle tinte cupe uscita a settembre. Il team di sviluppo svedese aveva fatto sapere che ci sarebbe stata una sorpresa per i propri fan, ed ecco infatti che è stato postato un video musicale che richiama certamente la scena e il brano “This is Halloween” presente in Nightmare Before Christmas. Del resto, ve ne avevamo parlato anche nella nostra recensione, i rimandi alla pellicola di Tim Burton, stilisticamente, sono forti.

Con Con la musica del compositore del gioco, Blake Robinson, potete seguire il testo insieme a Dicey mentre incontrerai alcuni dei curiosi personaggi di Random.

Buona visione qui sotto, e buon Halloween!