Goldrake: finalmente diventa un videgioco

Quest’oggi Microids è orgogliosa di mostrare i primi artwork e il teaser trailer di Goldrake. Gioco basato sul mitico anime tratto dal manga di Go Nagai UFO Robot Goldrake

Stéphane Longeard , CEO di Microids, è molto entusiasta dei progressi dello sviluppo:

“Siamo lieti di condividere finalmente le prime immagini di Goldrake. Endroad è uno studio di grande talento e confidiamo totalmente nella loro esperienza per trasportare l’universo creato da Go Nagai in un grande videogioco. Non vediamo l’ora di poter condividere il gameplay del titolo!”

A occuparsi dello sviluppo del primo videogioco dedicato a Goldrake è lo studio francese Endroad, composto da esperti sviluppatori che si sono formati presso Ubisoft e Amplitude Studios. Un altra presenza importante è quella famoso direttore artistico e creativo Laurent Cluzel, il quale darà una mano nella produzione del gioco. Quest’ultimo affiancherà verrà affiancato da Philippe “Golgoth71” Dessoly, veterano di Ocean Software e artista ufficiale di Goldrake per cinque anni.

“Stiamo lavorando con grande passione al progetto Goldrake, puntando alla massima qualità per accontentare tanto i fan quanto le nuove generazioni ​​che non hanno avuto la possibilità di conoscere Actarus (Daisuke Umon in Giappone) e i suoi amici. Questo è un universo così ricco che merita la massima attenzione ai dettagli. Siamo tutti fan di questa IP con la quale siamo letteralmente cresciuti, e ci stiamo impegnando per offrire ai giocatori il gioco che sognano da decenni. Siamo estremamente grati di poter lavorare su questa IP e faremo del nostro meglio per offrire un’esperienza di gioco eccezionale”,