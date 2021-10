Resident Evil Village: diversi DLC gratuiti sono in arrivo

Recentemente, Resident Evil Village ha venduto ben oltre le 5 milioni di copie, e questo deve aver sicuramente portato gioia nelle tasche di Capcom. Che sia proprio per questo risultato, o semplicemente per pura passione, la compagnia nipponica ha deciso aumentare il divertimento per tutti, annunciando che il titolo riceverà il supporto di diversi DLC completamente gratuiti nel corso del 2022. Non si sa con esattezza che cosa abbiano in mente, visto che il loro focus iniziale è incentrato su un DLC a pagamento che sarà molto pesante, ma non si sa mai. L’annuncio è stato dato proprio in concomitanza di una presentazione finanziaria del loro anno, e colui che ha parlato è stato nientemeno che Yoichi Egawa, il boss dell’azienda. Ha spiegato che quest’anno le loro due più grandi hit sono state senz’altro Monster Hunter Rise e Resident Evil Village, con il primo particolarmente popolare durante i primi mesi, e tuttora detiene un numero di vendite senza precedenti.

Sappiamo, inoltre, che i piani per cominciare questi DLC sono iniziati neanche tanto tempo fa, durante la fine dell’E3 2021, quindi parliamo di rilasci ufficiali ancora distanti. In ogni caso, l’attesa non è qualcosa che ci è sconosciuto, e pertanto i giocatori riusciranno a rimanere pazienti. Nel frattempo, però, vi invitiamo a provare anche voi questo capolavoro del genere horror realizzato da Capcom l’1 maggio 2021, disponibile su PS4, PS4 Pro, PS5, Xbox One, Xbox Serie S/X, Google Stadia e Microsoft Windows. Non è un caso che le IP di Monster Hunter e Resident Evil continuino ad essere le più popolari e remunerative della compagnia, visto l’enorme successo portato da Monster Hunter World 3 anni fa e successivamente i remake di Resident Evil 2 e Resident Evil 3, quindi è giusto che Capcom continui a spingere con il business con questi due franchise storici.