Cyberpunk 2077: aggiornata roadmap per il 2022

CD Projekt RED ha aggiornato la roadmap per Cyberpunk 2077 (inizialmente pubblicata a gennaio scorso) portando DLC gratuiti, miglioramenti e aggiornamenti nel 2022. Resta da vedere se le “espansioni sostanziali” sono incluse in questo aggiornamento o meno. L’azienda ha precedentemente ritardato l’update per PS5 e Xbox Series X/S al prossimo anno, insieme a quello di The Witcher 3: Wild Hunt.

L’aggiornamento 1.3 ha aggiunto alcuni DLC gratuiti al gioco, con un nuovo aspetto per Johnny Silverhand, due giacche gratuite e un nuovo veicolo, quando è stato pubblicato ad agosto. A settembre, il CEO Adam Kiciński ha confermato che 160 sviluppatori stavano lavorando alla prima espansione. Come le espansioni di The Witcher 3: Wild Hunt, non sarà gratuita anche se un prezzo non è stato ancora fatto sapere.

Cyberpunk 2077 è attualmente disponibile per Xbox One, PS4, PC e Google Stadia. Vedremo dunque quali novità arriveranno il prossimo anno nel gioco di CD Projekt RED.

Qui sotto potete vedere la roadmap aggiornata.