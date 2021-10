Valorant: il nuovo agente si chiama Chamber

Se pensavate di aver visto di tutto con KAY-0 pensateci due volte, perché il nuovo agente di Valorant sembra fuori di testa. Mostrato per la prima volta nel canale youtube del gioco, ecco a voi Chamber, le cui abilità e astuzia vi sorprenderanno a dir poco. Nel trailer lo possiamo vedere mentre riesce a farla franca contro Brimstone e, dopo una sequenza di colori e immagini che ricordano il surreale, termina l’opera con un proiettile dritto in testa. Quindi che cosa possiamo capire da questo trip irreale? Chamber farà parte della categoria delle Sentinelle, quindi la sua specialità sarà quella di guardare e controllare determinate sezioni di mappa, sia che il suo ruolo sia in attacco o in difesa. Inoltre, la sua nazionalità di provenienza si vede già nel trailer, ovvero la Francia, e con questo abbiamo il primo agente di quella nazione in Valorant. Stando a quanto ci ha detto Riot Games, Chamber è un assassino silenzioso e letale che preferisce risolvere le questioni con precisione e rapidità, cercando il colpo perfetto e poi agisce. Quello che magari non molti avranno notato è che il suo arrivo è stato anticipato da mesi, e finalmente vediamo di chi si tratta. Inoltre, abbiamo una piccola preview sulle sue mosse:

Trademark: piazza una trappola che scansiona l’area, e se rivela un nemico, crea una zona che rallenta chiunque ci passi sopra. Headhunter: equipaggia una pistola pesante. Premendo Alt potrete direzionare l’angolazione della pistola. Rendezvous: piazza due ancore di teletrasporto, le quali si possono spostare e recuperare in qualsiasi momento. Chamber può cliccare sopra un’ancora per teletrasportarsi nella locazione della seconda. Tour de Force: attivandola, Chamber equipaggerà un fucile di precisione personalizzato con proiettili così letali che uccideranno chiunque colpiscano, indipendentemente dalla parte del corpo. Inoltre, i cadaveri lasceranno una zona rallentante nel loro punto di morte.