Kerbal Space Program 2: il nuovo dev diary è sull’esplorazione dei corpi celesti

Nell’ultimo video degli sviluppatori di Kerbal Space Program 2, la squadra della Intercept Games riflette sulle strane anomalie presenti nella nostra galassia e discute di come questi misteri abbiano influito sulla progettazione dei pianeti e degli altri corpi celesti nel dinamico sequel del simulatore spaziale.

Grazie al nuovo sistema avanzato di generazione di oggetti e dettagli sul terreno, ogni pianeta offre qualcosa di speciale da scoprire. I corpi celesti sono più complessi che mai, con una grande quantità di ambienti che vanno da vasti deserti a imponenti catene montuose, per offrire a tutti i giocatori sfide uniche e avventure indimenticabili. Questo interesserà particolarmente i giocatori di KSP 1, che resteranno a bocca aperta di fronte ai progressi introdotti rispetto al gioco originale.

Nel video, che potete vedere in fondo alla notizia, troverete dettagli approfonditi sull’esplorazione dei corpi celesti in Kerbal Space Program 2 e scoprirete la grande varietà di pianeti che potrete visitare nel vostro viaggio verso le stelle. L’aspetto più interessante di tutti, forse, è che questi ipotetici pianeti non sono solo potenzialmente reali ed esistenti nella nostra galassia, ma sono basati sulla consulenza di astrofisici come il Dr. Joel Green, che si può ascoltare nel video.

Questa la timeline del video:

0:00 – Apertura – Tom Vinita li tiene insieme

0:46 – Nate finge di non essere un noob del Dipartimento di Aeronautica e Astronautica della UW

1:48 – Rendere i corpi celesti interessanti in KSP 2

4:07 – I preferiti dei sviluppatori

6:39 – Dal concetto al gameplay

7:39 – La storia di Minmus

8:47 – Altri preferiti dai sviluppatori

9:22 – Eric diventa tecnico

11:42 – Il corpo celeste preferito di Shana

12:47 – Outro, il quadro generale

13:53 – Qualcosa di più?

Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che Kerbal Space Program 2, pubblicato da Private Division, è previsto su PC nel 2022 (data precisa non ancora annunciata).