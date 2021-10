Fairfax: disponibile la prima stagione su Amazon Prime Video

Da oggi 29 ottobre, su Amazon Prime Video, è disponibile Fairfax, una serie animata di otto episodi che segue quattro amici tredicenni. In occasione dell’uscita, è stato pubblicato un video che presenta proprio i protagonisti Dale, Derica, Benny e Truman.

Questo il testo che accompagna il video:

Fairfax è un’irriverente commedia animata che segue le disavventure dei tredicenni Dale, Derica, Benny e Truman, quattro migliori amici in un’infinita ricerca di fama. È uno sguardo moderno sulla lotta senza tempo per essere più figo di quello che sei, per adattarsi mentre ti distingui, e come ci si sente ad aspettare in fila per un paio di scarpe da ginnastica che non riuscirai mai a prendere.

Qui sotto potete vedere il trailer.