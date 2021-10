Maglam Lord : annunciata la data di rilascio

Quest’oggi PQube, D3 Publisher e Felistella annunciano finalmente la data di rilascio del loro nuovo titolo Maglam Lord!

Svegliandoti in un nuovo mondo, scopri di essere l’ultimo della tua specie. L’ultimo Signore dei Demoni in via di estinzione, impotente e solo. Intraprendi una ricerca per ripristinare i tuoi poteri e reclamare la tua gloria precedente.

Il gioco ha disposizione due protagonisti di tutto rispetto, uno maschile e uno femminile. I due sono disegnati da Okada Izo, artista conosciuto per le illustrazioni di Fate/Grand Order



Forgiando lame mitiche e legami infrangibili, il titolo combina elementi RPG azione come Hack and Slash in tempo reale, combattimento meccanico e un ottimo comparto storico.

Trasformati In una Lama Potente – Cimentati in intuitivi combattimenti in stile slash e hack, combatti mostri in tempo reale raccogliendo bottino, materiali e oggetti preziosi. Oltre alle tradizionali statistiche HP e SP, riempire l’unico DG Gauge per trasformare in una forma più potente.

Forgia armi mitiche! – Crea e personalizza la tua arma con un’enorme varietà di statistiche, immagini, effetti sonori e persino cambiamenti di personalità. Con quattro tipi di personalizzazioni disponibili: Attaccamento, Decalcomania, Colore e Cambiamento Totale. Esplorare una vasta gamma di modifiche potenti, belle o anche comiche! Varia il tuo arsenale da una lama massicciamente potente e mortale a un cono gelato o anche un pesce gigante!

Trova un’anima gemella per salvare la tua specie! – Sblocca il Dojo Incontri per tenere traccia dei legami con il tuo partito e il tuo livello di affinità con potenziali partner. Aumenta la tua affinità combattendo al fianco dei membri del party, e interagisci con loro. Raggiungendo il giusto livello potrai chiedergli un appuntamento e vivere scene uniche!

Diventa una lama indistruttibile e trova il compagno perfetto per ripopolare la tua stirpe!

Il titolo uscirà il 4 Febbraio 2022 per PlayStation 4 e Switch