Terraria: nuovo crossover con Don’t Starve

Re-Logic ha annunciato su Twitter che i mostri di Don’t Starve di Klei Entertainment stanno arrivando su Terraria. In un post su Steam, lo sviluppatore ha rivelato che sta lavorando con Klei per rendere entrambi i titoli degni delle aspettative dei fan e con gameplay autentici.

Come indica la GIF l’Occhio di Cthulhu arriverà in Don’t Starve, mentre Deer clops terrorizzerà Terraria. Questi non saranno gli unici nemici disponibili, poiché Re-Logic dice che dovremo aspettare e avere pazienza per scoprire quali sono le altre sorprese, con sfide in entrambi i titoli. L’ultimo aggiornamento importante per Terraria è stato Journey’s End che ha aggiunto nuovi contenuti e modalità, ma lo sviluppatore non ha ancora finito di supportare il titolo sandbox. Di seguito una panoramica dei due titoli tramite Steam:

Terraria

Scava, combatti, esplora, costruisci. Niente è impossibile in questo gioco d’avventura pieno di azione. Il mondo è la vostra tela e la terra è il colore.

Create armi per combattere un’ampia varietà di creature in numerosi biomi. Scavate sottoterra per trovare accessori, soldi e altri oggetti utili. Recuperate risorse per creare qualunque cosa vi serve per fabbricare il vostro mondo. Costruite una casa, un fortino, o anche un castello. Le persone vi si trasferiranno e venderanno diversi strumenti per aiutarvi nella tua avventura.

Don’t Starve

Don’t Starve è un gioco di sopravvivenza nella natura selvaggia senza compromessi pieno di scienza e magia. Interpretate Wilson, un intrepido scienziato gentiluomo che è stato intrappolato da un demone e trasportato in un misterioso mondo selvaggio. Wilson deve imparare a sfruttare il suo ambiente e i suoi abitanti se spera di fuggire e ritrovare la strada di casa. Continuate a seguirci per ulteriori dettagli su questo crossover.

Terraria è attualmente disponibile per Xbox One, PS4, Nintendo Switch, Google Stadia, PC tramite Steam, iOS e Android.