The Elder Scrolls V Skyrim Anniversary Edition: pubblicato un nuovo trailer

The Elder Scrolls V: Skyrim celebra il suo decimo anniversario l’11 novembre con una nuova versione del gioco. La Skyrim Anniversary Edition include il gioco base con tutte le espansioni, ma include anche molte Bethesda Creations. Un nuovo trailer panoramico del titolo che mette in evidenza Fishing, Survival Mode e una serie di missioni come Saints and Seducers.

Saints and Seducers sono interessanti perché aggiungono nuovi set di armature, armi e una nuova trama insieme a nuovi nemici. Inoltre sono inclusi nuovi ingredienti per pozioni, frecce e veleni. La modalità Sopravvivenza rende Skyrim un affare più realistico in quanto i giocatori devono cercare i fuochi da campo contro il freddo e gestire la loro fame. La pesca dovrebbe essere l’attività più popolare tra i giocatori in grado di avventurarsi in tutto il mondo e catturare molti tipi di pesci. Questi possono essere visualizzati sui muri della casa del giocatore o negli acquari. Sono disponibili anche nuove missioni legate alla pesca. Sono stati inclusi tutti i contenuti della creazione precedente, insieme a nuovi contenuti come Ghosts of the Tribunal che offre armi e armature a tema Morrowind.

The Cause vede il giocatore combattere la Mythic Dawn che sta cercando di creare un nuovo portale dell’Oblivion. Questa Anniversary Edition include The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition e oltre 500 elementi unici del Creation Club. I possessori della Special Edition del gioco potranno aggiornarla all’Anniversary Edition pagando un prezzo contenuto, mentre chi possiede la Special Edition su PlayStation 4 e Xbox One potrà ottenere le rispettive versioni next-gen senza pagare alcun costo. Infine, i possessori di questa versione e quelli che la acquisteranno in futuro riceveranno una nuova serie di contenuti aggiuntivi del Creation Club.

The Elder Scrolls V è disponibile per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X.