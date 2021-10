Call of Duty Vanguard: apportate modifiche dopo la beta

La beta di Call of Duty: Vanguard si è conclusa il mese scorso e lo sviluppatore Sledgehammer Games ha spiegato in un recente aggiornamento sul proprio sito Web che da allora, sulla base di tutti i feedback della beta del gioco, lo studio ha apportato varie modifiche e miglioramenti all’esperienza.

È interessante notare che il vantaggio Basso profilo è stato rimosso dal gioco ed è stato invece sostituito da un nuovo vantaggio chiamato Ninja, che ti consente di avere passi silenziosi in ogni momento. Trovi le note complete qui. Di seguito una panoramica delle modifiche:

Gli effetti di distorsione sono stati rimossi dal flash della museruola e abbiamo ridotto il fumo emesso quando si spara con un’arma

Risolto un bug che rendeva i colpi dopo il primo colpo troppo silenziosi

È stato corretto un bug che causava spawn imprevedibili in Patrol e la messa a punto

I tempi di sprint out sono stati velocizzati e riequilibrati

I tipi di munizioni sono stati modificati per includere più compromessi

Il profilo basso è stato rimosso e sostituito con Ninja

Di seguito una panoramica del titolo tramite il sito ufficiale PlayStation:

Per anni il mondo ha sopportato le guerre più grandi e letali mai viste, ma le sorti della Seconda guerra mondiale stanno finalmente per cambiare. Adesso tocca a pochi soldati selezionati finire il lavoro e cambiare per sempre lo scenario militare.

Sviluppato da Sledgehammer Games, Call Of Duty: Vanguard racconta una storia avvincente, con dei soldati scelti provenienti da diversi paesi e con storie differenti alle spalle, che affrontano insieme la più grave minaccia mondiale, cambiando le sorti della guerra e gettando le basi per quelle che oggi conosciamo come forze speciali. Attraverso lo straordinario viaggio di questi valorosi soldati, i giocatori vivranno alcune delle grandi battaglie che hanno influenzato le sorti della Seconda guerra mondiale.

Call of Duty: Vanguard è in arrivo su Xbox One, PS4, Xbox Series X/S, PS5 e PC tramite Steam.