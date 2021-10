Krafton acquista Unknown Worlds, di Subnautica

Krafton, Inc. (nota per PUBG e il prossimo The Callisto Protocol) ha annunciato l’acquisizione di Unknown Worlds Entertainment, gli sviluppatori di Subnautica e Subnautica: Below Zero.

Con questa acquisizione, Unknown Worlds è ora il sesto grande studio sotto Krafton. Il CEO CH Kim ha detto che “Unknown Worlds sono sviluppatori incredibilmente abili e appassionati con un dono ineguagliabile per la creatività e una comprovata esperienza nel costruire mondi di successo guidati dai giocatori. Krafton non risparmierà alcuno sforzo per aiutarli. Non solo migliorano le nostre capacità di sviluppo, ma condividiamo l’obiettivo di creare esperienze uniche per un pubblico globale”.

Il CEO di Unknown Worlds, Charlie Cleveland, ha dichiarato: “È stato subito evidente quanto Unknown Worlds e Krafton siano allineati nel modo in cui pensiamo ai giochi e al loro sviluppo. Subnautica e PUBG hanno entrambi iniziato umilmente e si sono evoluti con successo attraverso una costante iterazione e feedback. Vogliamo portare nuovi giochi sulla scena mondiale – e con Krafton, facciamo un grande passo avanti. Siamo davvero impazienti di vedere come sarà il nostro futuro insieme”.

Unknown Worlds funzionerà come uno studio di sviluppo indipendente interamente di proprietà di KRAFTON e continuerà a operare a livello globale. La struttura e la leadership di Unknown Worlds rimarranno al loro posto per mantenere la sua identità creativa unica. Ci sono aggiornamenti ancora in arrivo per Subnautica e Subnautica: Below Zero, ma lo studio è anche impegnato nello sviluppo di un “nuovo titolo che definisce il genere” che è previsto per un lancio in early access il prossimo anno. Dovremo aspettare per ulteriori dettagli più avanti.