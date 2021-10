Diablo Immortal: la Closed Beta introduce la classe del Negromante

Diablo è una delle serie hack-and-slash e action-RPG più iconiche e Diablo Immortal ha promesso di portare la formula del franchise sui dispositivi mobile. Il titolo presenta tutta la profondità, l’intensità e il caos sfrenato dei giochi di ruolo d’azione in un gioco mobile MMO. Con l’inizio della Closed Beta del 29 ottobre Blizzard ha introdotto nel gioco la classe del Negromante, oltre al supporto per i controller e molte nuove aggiunte. I controller supportati sono:

Controller Bluetooth wireless per Xbox One

Controller Bluetooth per Xbox Series X/S

Controller per Xbox Elite Series 2 Controller adattivo per Xbox

Sony Dualshock 4Razer Kishi

Le classi incluse in Diablo Immortal sono:

Barbaro

Crociato

Cacciatore di demoni

Monaco

Negromante

Mago

Con la capacità di resuscitare i morti, Il Negromante ha il potenziale per essere una delle classi più forti di Diablo Immortal. The Challenge of the Immortal è una nuova modalità PvP che viene aggiunta, l’eterna guerra tra gli Immortals e le Shadows. Dopo aver vinto il Rite of Exile contro la fazione Immortale, le ombre affronteranno i migliori Immortali in una battaglia 30 Shadows contro 1 Immortal. I giocatori Immortals otterranno poteri aggiuntivi, ed è possibile paragonarli ad un Raid Boss che tutti i giocatori Shadows devono sconfiggere insieme.

I set di armature collezionabili fanno parte di un nuovo sistema di equipaggiamento di fine gioco. I giocatori otterranno oggetti del set che conferiscono bonus unici.

È stato introdotto un sistema Ladder nel PvP Battleground 8v8, dove i giocatori si sfidano per competere l’uno contro l’altro e ottenere il primo posto. I giocatori vinceranno le chiavi di Helliquary dalla scala Battleground e potranno così sfidare i Boss Raid Helliquary con un massimo di otto giocatori, aggiungendo più caos e coordinazione ai combattimenti.

La Closed Beta è iniziata il 29 ottobre solo sui dispositivi Android. Diablo Immortal sarà disponibile sarà disponibile per dispositivi mobile.