Bud Spencer & Terence Hill – Slaps and Beans 2: poche ore alla fine della campagna Kickstarter

Mancano poche ore alla chiusura della campagna Kickstarter di Bud Spencer & Terence Hill – Slaps and Beans 2, prossimo capitolo della serie tributo ad una delle coppie più celebri del cinema italiano. Oggi 30 ottobre sarà infatti l’ultimo giorno in cui poter donare per il proggetto.

Dal suo annuncio, vi abbiamo portato diverse news riguardanti il gioco, tra cui il raggiungimento dello stretch goal che porterà anche le versioni console (PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch). Nell’ultimo aggiornamento pubblicato sulla pagina Kickstarter, gli sviluppatori di Trinity Team ringraziano i fan, sperando di raggiungere il prossimo stretch goal:

“Cari fan, mancano ormai poche ore alla chiusura della campagna Kickstarter: Slaps and Beans 2 può diventare realtà solo grazie al vostro supporto!

Se non lo avete già fatto c’è ancora tempo per scegliere una ricompensa e contribuire alla realizzazione del gioco, aiutandoci a raggiungere il prossimo goal”

Il prossimo goal, posto a 250 mila euro, sbloccherebbe anche la versione mobile (Android e iOS). Al momento in cui scriviamo, la cifra raggiunta è di 248.000 euro circa, quindi manca veramente poco.

Ricordiamo che nel realizzare il nuovo episodio gli sviluppatori hanno inserito diverse novità: nemici più divertenti, location inedite e nuove colonne sonore originali direttamente dai film. Inoltre il combat system è migliorato, la grafica in pixel art è più dettagliata e sono state aggiunte nuove tipologie di esplorazione, la modalità storia e una modalità party game fino a 4 giocatori.