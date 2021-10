Slightly Mad Studios: il CEO lascia l’azienda

Ian Bell, CEO di Slightly Mad Studios, che ha contribuito a fondare la società e a sviluppare la serie Project CARS nel corso degli anni, ha annunciato il suo addio all’azienda. La notizia è stata annunciata su Twitter con Bell che ha dichiarato: “Con il futuro dello studio ormai assicurato, è il momento giusto per me di farmi da parte. È stato un viaggio e un privilegio condividere i nostri sogni con voi”.

Questo potrebbe essere in riferimento all’acquisizione di Codemasters, società madre di Slightly Mad Studios, da parte di Electronic Arts per 1,2 miliardi di dollari. Bell non è l’unico dirigente a lasciare dopo l’acquisizione, con il CEO di Codemasters Frank Sagnier e il CFO Rashid Varachia che hanno salutato quest’anno a luglio. Un portavoce di Electronic Arts ha fornito una dichiarazione a GamesIndustry.biz, confermando la partenza di Bell dalla società.

“Dopo più di un decennio alla guida di Slightly Mad Studios, oggi siamo tristi di annunciare che Ian Bell lascerà il suo ruolo alla SMS ed Electronic Arts. Come CEO di Slightly Mad Studios, Ian è stato un visionario e un innovatore, pioniere non solo di una nuova era nella simulazione di corse, ma anche di un nuovo modo di finanziare e produrre i giochi. Auguriamo a Ian il meglio mentre va avanti e lo ringraziamo per il suo contributo a EA, Codemasters, SMS e all’industria in generale”.

Mentre il prossimo progetto di Slightly Mad Studios è ancora sconosciuto, Codemasters Cheshire, sviluppatore di DiRT 5, sta attualmente lavorando al “gioco più ambizioso e più grande che Codemasters abbia fatto in oltre un decennio”. Questo è stato svelato in un annuncio di lavoro per development manager, con la società e EA che deve ancora annunciare ufficialmente l’esistenza del progetto.

Qui sotto potete leggere il tweet di Ian Bell.

SMS began as a mad dream by a bunch of ambitious racing fans in a bedsit back in the late-90s. With the studio’s future now assured, the time is right for me to step aside. It’s been a ride and a privilege to share our dreams with you. Thank you!

