Milan Games Week 2021: ci sarà la Umbrella Italian Division

Tra i diversi eventi che ci saranno durante la Milan Games Week 2021, che quest’anno si è unita con Cartoomics, uno legato a Resident Evil potrà fare molto piacere agli amanti della saga zombie targata Capcom. In uno dei recenti post sui social di Cartoomics, infatti, è stata confermata la presenza della Umbrella Italian Division.

Se siete dei fan sfegatati di Resident Evil, durante le tre giornate dell’evento sarà presente UID – Umbrella Italian Division, una delle realtà di reenactment più grandi in Italia. Preparatevi quindi a scappare da tanti zombie dallo sguardo vacuo e dalla fame vorace e vivere le atmosfere del survival horror nell’accampamento militare allestito da Umbrella Italian Division. Come scritto in un comunicato ufficiale, è il primo evento in cui l’associazione culturale prende parte dopo lo stop imposto dalla pandemia, e ci sarà un nuovo terrificante personaggio pronto per essere presentato al pubblico in questa Milan Games Week 2021.

Siete pronti per entrare nel mondo apocalittico degli zombie?

L’evento è organizzato da Fiera Milano Spa in collaborazione con Fandango Club Creators.

Come vi avevamo fatto sapere anche precedentemente, la Milan Games Week & Cartoomics si svolgerà alla Fiera Milano Rho dal 12 al 14 novembre, ci sarà l’area Arcade Universe per i fan del retogamaning ma non solo, e anche gli Esports saranno protagonisti della manifestazione.