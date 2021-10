Project Buramato si mostra in un video gameplay di 30 secondi

Lo sviluppatore Ozysoft ha recentemente caricato in rete un nuovo video gameplay di un progetto molto interessante, ossia Project Buramato, Action RPG che giungerà sul mercato tra il 2022 e 2023 su PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Dalla clip video, disponibile in calce alla notizia, i giocatori possono farsi un’idea generale dell’essenza del prodotto e vedere cosa è in grado di offrire, almeno sul lato del combat system.

Nonostante il video gameplay duri veramente poco, gli sviluppatori di Project Buramato sembrano si siano ispirati a diversi titoli come Genshin Impact e NieR Automata. Inoltre, il risultato visibile nel corto è lo sforzo della compagnia per un totale di 4 mesi per quanto concerne il processo di sviluppo. Sembrano ci siano delle idee piuttosto valide per trasformare questo prodotto in un solida opera, ma aspettiamo informazioni aggiuntive sul titolo.