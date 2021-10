Call of Duty Vanguard: rivelata la roadmap dei contenuti in arrivo dal lancio e dopo

Sledgehammer Games ha rivelato recentemente i suoi piani per i contenuti gratuiti post-lancio di Call of Duty: Vanguard e i piani della Stagione 1 in una nuova roadmap. Ha confermato che Shipment da Call of Duty: Modern Warfare (2019) sarà disponibile come “mappa classica rimasterizzata” il 17 novembre. Il giorno successivo, Warzone avrà anche eventi e modalità a tempo limitato per celebrare la fine di Verdansk.

Il 2 dicembre, la Stagione 1 prende il via con nuove mappe multiplayer, modalità, armi e attrezzature per Vanguard insieme agli aggiornamenti per Zombie. Warzone riceve il suo aggiornamento del Pacifico mentre i giocatori si avventurano nella nuova mappa Caldera. Nuovi veicoli, due nuove armi e Ricochet anti-cheat saranno disponibili per la modalità battle royale.

Call of Duty: Vanguard arriverà sugli scaffali dei negozi dal 5 novembre per Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 e PC. Verrà distribuito con 20 mappe multiplayer, una campagna che abbraccia quattro teatri di guerra e una mappa Zombies “Der Anfang” di Treyarch. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli nelle prossime settimane.