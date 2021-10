Ebuyer presenta le ricette di pietanze provenienti dai videogiochi

É finalmente Halloween e quale miglior modo di festeggiarlo se non videogiocare e mangiare piatti prelibati? Ebuyer ha provato, così, a coniugare le due attività e ha dato vita, in collaborazione con la talentuosa chef Ashley Morton, a ben cinque pietanze che fondono le loro radici nel mondo dei videogiochi.

La prima pietanza elaborata da Ebuyer e Ashley Morton è il famoso Monster Curry, ispirato al mondo di The Legend of Zelda Breath of the Wild e ideale per festeggiare Halloween con un piatto mostruoso! Di seguito potrete trovare gli ingredienti:

4 barbabietole rosse

3 spicchi d’aglio

1 cucchiaino di purea di zenzero

1 cucchiaio d’ olio d’oliva

2 petti di pollo, tagliati a tocchetti

1 cipolla rossa grande

1 anice stellato intero

1 stecca di cannella

3 patate rosse, sbucciate e tritate

1/4 di cavolo viola, tritato

2 cucchiai di burro non salato

3 cucchiai di farina semplice

300ml di brodo di pollo

250ml di latte di cocco intero

3 cucchiaini di curry delicato in polvere

1 cucchiaino di Garam masala

1 cucchiaino di coriandolo macinato

1 cucchiaino di cumino macinato

Colorante alimentare viola

Mettere una padella capiente a fuoco medio e aggiungere il burro e la farina che una volta uniti dovrebbero creare una pasta densa. Quindi aggiungere l’olio, gli spicchi d’aglio tritati e la cipolla rossa tagliata a dadini e lasciare rosolare, In una grande padella bollente, aggiungere abbastanza acqua salata per coprire le 3 patate rosse (che dovrebbero essere tagliate a cubetti) e lasciare bollire.

Quando la cipolla e l’aglio sono rosolati, aggiungi la purea di zenzero, il coriandolo macinato, il curry in polvere, il Garam masala e il cumino macinato. Mentre questo sta sfrigolando, tritare il pollo e la barbabietola a cubetti e aggiungerli nella padella. Dopo due minuti, aggiungere il brodo di pollo e il latte di cocco nella padella insieme all’anice stellato e alla cannella.

Abbassare il fuoco e lasciare ridurre. Una volta che la patata è morbida, scolare e aggiungere del curry che dovrebbe anche aiutare a addensare la salsa. Una volta che la salsa si è ridotta per 15 minuti, aggiungi il cavolo rosso e alcune gocce di colorante alimentare viola e mescola.

Rimettere il coperchio sulla padella e lasciare ridurre ulteriormente. Dopo altri 30 minuti, la tua salsa dovrebbe essersi ridotta a un punto in cui è di un colore viola intenso e denso. Ricordati di rimuovere la cannella e l’anice stellato prima di servire.

Ed ecco che la seconda pietanza di Ebuyer riguarda il magico mondo di Super Mario Bros. con i Mario cupcakes. Questi gustosi cupcake Mario Mushroom sono il regalo perfetto per tutti i giocatori golosi là fuori. Ecco cosa vi serve per la preparazione:

110g di burro ammorbidito

110g di zucchero semolato

2 grandi uova

110g di farina

2 cucchiai di latte

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

Per la crema al burro vi serviranno:

150g di burro ammorbidito

300g di zucchero a velo

Qualche goccia di colorante alimentare

Per le decorazioni, invece vi occorrerà procurarvi della glassa fondente dorata e degli occhi commestibili.

Per realizzare questi splendidi cupcakes, seguite i passaggi che seguono. Preriscaldare il forno a 190 gradi e foderare il vassoio per cupcake con 9 spazi. In una ciotola capiente, aggiungere lo zucchero semolato e il burro e mescolare fino a quando ben amalgamato e cremoso. Successivamente nella miscela, aggiungere le uova, l’estratto di vaniglia e il latte e mescolare di nuovo fino a quando non sono ben combinati.

Il passaggio finale della pastella per cupcake è la farina che deve essere setacciata e aggiunta lentamente alla miscela. È quindi necessario distribuire la pastella nelle custodie per cupcake e metterla in forno per 15 minuti. Dopo questo tempo, usa un coltello per verificare se i tuoi cupcakes sono cotti. Se il coltello esce pulito, sono pronti, se c’è ancora pastella sulla lama, cuocere per altri 5 minuti.

Mentre i tuoi cupcake si raffreddano in frigo, crea la tua crema al burro combinando il burro e lo zucchero a velo. Più a lungo mescoli, più soffice sarà la crema. Quindi, aggiungi un colorante alimentare a tua scelta (preferibilmente verde o rosso però!). Per le decorazioni, stendere fondente colorato. Avrai bisogno di rosso / verde, giallo, bianco e nero. Usando un’immagine dei funghetti del gioco come riferimento, ritaglia con cura le forme di cui avrai bisogno per realizzare questi cupcake ispirati a Mario!

La mini Minecraft cake di Ebuyer e Ashley Morton è l’ideale per avviare i festeggiamenti di una qualsiasi festa! Questa gustosa ricreazione della famosa torta Minecraft combina un soffice pan di spagna con una deliziosa glassa fondente. Ecco cosa dovete procurarvi:

50g di burro ammorbidito

50g zucchero semolato

1 uovo grande

50g di farina

Spruzzata di latte

1/2 cucchiaino di estratto di vaniglia

1/2 cucchiaino di lievito in polvere

Marmellata per il centro

Glassa fondente per decorare

Per la preparazione della crema al burro, invece, utilizzerete:

50g di burro ammorbidito

100g di zucchero a velo

Coloranti alimentari

Per realizzare la mini Minecraft cake dovrete per prima cosa, preriscaldare il forno a 190 gradi. Dopodiché, in una ciotola capiente, mescolare insieme il burro e lo zucchero semolato fino a quando non diventa soffice e leggero. Quindi aggiungere l’uovo, il latte e l’estratto di vaniglia e mescolare di nuovo fino ad amalgamare il tutto. Assicurandovi che la farina sia setacciata, aggiungetela lentamente insieme al lievito. Mescolare fino ad avere una bella pastella gialla.

Prendendo le tue 2 teglie quadrate foderate e unte, aggiungere uno strato di pastella sul fondo di entrambe e cuocere per 20 minuti. Una volta trascorso questo tempo, usa un coltello per verificare che il centro sia cotto. Se il coltello esce bagnato, cuocere per altri 5 minuti. Dopo che le tue torte sono cotte, mettile in frigo per raffreddarle. Mentre si raffreddano, crea la tua crema al burro usando il burro e lo zucchero a velo.

Continuare a mescolare fino ad ottenere una bella consistenza cremosa. È possibile aggiungere anche colorante alimentare rosso, se lo si desidera. Una volta raffreddate, tagliate le torte in 8 quadrati uguali più piccoli. Mettetele una sopra l’altra, usando la marmellata e la crema al burro, così da creare un sandwich. Per il topping, stendi il fondente rosso e bianco.

Ed ecco che vi abbiamo presentato 3 delle 5 ricette elaborate da Ebuyer e Ashley Morton. Le rimanenti due ricette, che riguardano Final Fantasy e The Sims, potrete trovarle a questo indirizzo.