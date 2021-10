Annunciato Honor of Kings World, nuovo Action RPG Open World

Nel corso delle recenti ore, Tencent Games insieme allo sviluppatore TiMi Studio Group hanno recentemente annunciato Honor of Kings World. Basato sul gioco disponibile sui dispositivi mobile iOS e Android, ossia Honor of Kings, entrambe le compagnie hanno svelato che l’opera vedrà la luce sul mercato per più piattaforme, anche se, al momento non abbiamo idea su quali piattaforme arriverà il prodotto e non sappiamo neanche quando debutterà precisamente sugli scaffali dei negozi.

Inoltre, Honor of Kings World vedrà anche la collaborazione della scrittore Liu Cixin, che si occuperà principalmente di trasporre all’interno dell’opera la cultura cinese e non solo all’interno del gioco. In aggiunta, le aziende hanno recentemente pubblicato anche il trailer d’annuncio, nel quale possiamo vedere qualche istante di gameplay facendoci un’idea del combat system.