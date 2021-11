SEGA e Microsoft si alleano per lo sviluppo di titoli next-gen

Anche SEGA, così come i suoi competitor, si sta attivando per affermarsi nell’ambito di titoli videoludici next-gen. Già aveva affermato in passato di voler risvegliare alcune delle sue IP più dormienti. Per farlo, SEGA e Microsoft hanno annunciato di aver stretto un’alleanza strategica che permetterà alla prima di esplorare le sue possibilità in fatto di produzioni globali che garantiscano un certo livello di innovazione.

L’alleanza nasce con l’obiettivo di pubblicare i contenuti che verranno prodotti da SEGA con l’ausilio della piattaforma cloud di nuova generazione di Microsoft: Azure. Questo progetto costituisce, di fatto, un punto fondamentale nel piano strategico a medio-lungo termine che si è posto la casa di sviluppo di Sonic.

Il piano permetterà alla software house di avanzare nella sua iniziativa “Super Games” e di sviluppare prodotti nuovi ed innovativi, che punteranno soprattutto all’online, alla community e all’internazionalità. Le due aziende puntano ad una cooperazione e collaborazione reciproca che fornisca loro il metodo per studiare nuovi strumenti tecnologici, così come nuove infrastrutture di rete e strumenti comunicativi efficaci per i servizi online.

Il passaggio ad Azure per SEGA segnerà una forte agevolazione su questo fronte, perché le fornirà gli strumenti che semplificheranno la diversificazione degli stili di lavoro. Ecco quanto affermato dalla software house:

Con il mondo sempre più connesso che mai in seguito all’ampia diffusione del 5G e dei servizi online degli ultimi anni, i consumatori possono senz’altro godere più facilmente di contenuti d’intrattenimento di elevata qualità in qualsiasi momento. Attorno a queste premesse, viene costruito un mercato dei videogiochi in costante evoluzione ed espansione, favorite dalla diffusione su larga scala di questi strumenti tecnologici che anche noi vogliamo utilizzare sapientemente. Con questa alleanza ci impegniamo a guardare al futuro e lavorando con Microsoft siamo sicuri che saremo in grado di anticipare determinate tendenze. L’obiettivo primario è l’ottimizzazione dei processi di sviluppo e l’offerta di contenuti d’alta qualità ai giocatori che utilizzano le tecnologie cloud di Azure.

Ecco quanto è stato asserito, invece, da Sarah Bond di Microsoft Corporation: