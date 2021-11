PlayStation Plus: disponibili i titoli di novembre 2021

Oggi è il primo martedì del mese (martedì 2 novembre) e puntuali come sempre, nella giornata di oggi saranno disponibili per tutti gli abbonati i titoli gratuiti PlayStation Plus di novembre 2021. Come ormai ben sappiamo, questo mese Sony Interactive Entertainment offre ben 6 giochi, tra cui 3 da giocare tramite il visore PlayStation VR.

La line up della Instant Gaming Collection di questo mese include Knockout City (PS5 e PS4), First Class Trouble (PS5 e PS4), Kingdoms of Amalur Re-Reckoning (PS4) e i 3 titoli PlayStation VR (offerti per festeggiare i 5 anni del virose VR di Sony): The Persistence, The Walking Dead Saints & Sinners e Until you Fall. Ovviamente, i giochi PlayStation Plus appartenenti alla line up di ottobre 2021 non potranno più essere scaricati gratuitamente. Appuntamento alla fine del mese per conoscere i titoli gratuiti “Plus” di dicembre 2021.