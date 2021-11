Dragon Age 4: BioWare condivide un nuovo artwork

Potrebbe sembrare poco rilevante, ma per i fan della saga fantasy di BioWare questo significa tutto. Dragon Age 4, ad ogni nuovo artwork pubblicato e nuove interviste rilasciate, crea speranza nei fan di lunga data che attendono con trepidazione il ritorno della serie.

A questo proposito, BioWare ha pubblicato recentemente un nuovo artwork sulla sua pagina Twitter ufficiale. L’artwork ha fatto tornare il respiro a molti videogiocatori che aspettano con ansia il quarto capitolo della serie pubblicata da Electronic Arts, soprattutto in mancanza di un video di gameplay (non ne è stato pubblicato nemmeno uno dal giorno del suo annuncio).

L’unico spiraglio di luce e speranza lo ha fornito Christian Dailey, ovvero capo di BioWare e produttore esecutivo di Dragon Age 4 che negli ultimi mesi, ha pubblicato vari artwork e concept art del gioco ancora in produzione. Ebbene, nelle scorse giornate ne ha pubblicato un altro in occasione del periodo di Halloween. Queste sono state le parole che hanno accompagnato l’immagine in questione:

Hey hey, vi auguro un buon venerdì e un buon Halloween. É passato un po’ di tempo dall’ultima volta che abbiamo postato qualcosa ma tutto procede per il verso giusto. Vi auguro un divertente (e sicuro) fine settimana.

Quindi, come potete aver letto, nulla di nuovo nei riguardi del gioco in sé, anche se disponiamo di una nuova immagine, che risulta piuttosto inquietante (e quindi in linea con il tema di Halloween). Di Dragon Age 4 sappiamo solamente che con ogni probabilità si tratterà di un titolo meramente next-gen, ovvero che uscirà solo per PlayStation 5 e Xbox Series X/S (e PC), e che potremmo vederlo nel corso del 2023.