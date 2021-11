id Software: nuovo FPS a tema sci-fi e fantasy in arrivo?

Ancora non sappiamo, effettivamente, se id Software stia pensando all’introduzione di nuovi contenuti aggiuntivi per il suo DOOM Eternal (il più recente ha riguardato la modalità Orda). Molti fan dello storico FPS ne sarebbero entusiasti, ma sono anche curiosi di sapere che cosa la software house abbia in serbo per i videogiocatori in termini di nuove IP.

Qualche cosa possiamo anche dedurla. A quanto pare id Software ha recentemente pubblicato qualche annuncio di lavoro sul sito web Zenimax. Gli annunci in questione ci forniscono alcuni indizi su una probabile nuova IP che starebbe creando la casa di sviluppo di DOOM.

Secondo gli annunci, id Software sarebbe alla ricerca di qualcuno che collabori per lo sviluppo di una nuova Proprietà intellettuale sparatutto in prima persona a tema sci-fi e fantasy. Non è tutto: la new-entry nel parco titoli della software house verrà progettata come una “serie”, destinata, cioè, a durare nel tempo. Su Zenimax si può altresì leggere che il titolo presenterà panorami fantasy di alta qualità, così come skybox degni di un qualsiasi tripla A.

La descrizione, essendo tutt’altro che specifica, può fare pensare allo sviluppo di un nuovo capitolo di Quake, piuttosto che di DOOM. É probabile, tuttavia, che id Software stia puntando a diversificare la sua offerta, progetto e sviluppando una nuova saga. Sicuramente, l’azienda si trova al momento ancora alle prime fasi iniziali di sviluppo, pertanto è chiaro che non sapremo di cosa si tratta ancora per un bel po’. Vi raccomandiamo di seguire GamesVillage, in quanto vi informeremo senz’altro in caso di ulteriori sviluppi in merito!