Milan Games Week 2021: ecco alcuni degli streamer che saranno presenti

Una delle categorie legate al mondo del gaming e dell’intrattenimento in generale che in questi ultimi anni è andata via via sviluppandosi è quella degli streamer/influencer/talent, che tramite la rete e le piattaforme hanno ognuno consolidato una propria community di appassionati: come è logico aspettarsi, alcuni di questi volti noti saranno presenti alla Milan Games Week 2021, che, ricordiamolo, quest’anno si è unita con Cartoomics.

E proprio dalle pagine social di Cartoomics veniamo a sapere quali saranno alcuni di loro che saranno presenti alla manifestazione:

JumboDrillo, TheBertra, Kurolily, MochiChuu e Kodomo sono soltanto alcuni dei tanti ospiti della Influencer Home di Arkadia Media Agency che saranno presenti a Milan Games Week & Cartooomics. Li vedremo impegnati allo stand Lega Esport (pad 12) tra divertentissimi show e community party. E ovviamente potrete incontrarli e conoscerli nell’area meet&greet. Quali talent non vedi l’ora di vedere durante questa edizione?

L’evento è organizzato da Fiera Milano Spa in collaborazione con Fandango Club Creators.

Qui sotto potete vedere le loro foto:

Come vi avevamo fatto sapere anche precedentemente, la Milan Games Week 2021 si svolgerà alla Fiera Milano Rho dal 12 al 14 novembre, ci sarà l’area Arcade Universe per i fan del retogamaning ma non solo, sarà presente la Umbrella Italian Division, e anche gli Esports saranno protagonisti della manifestazione.