Xbox Game Pass: questi i giochi di novembre

Microsoft ha annunciato i titoli che si andranno ad aggiungere al servizio Xbox Game Pass per questo inizio di novembre: tra di loro ci sono Grand Theft Auto: San Andreas, It Takes Two, Football Manager 2022 e Forza Horizon 5, che debutterà proprio con l’uscita su Game Pass.

Questa la lista, con il giorno d’uscita:

Minecraft: Edizioni Java e Bedrock (PC) – 2 novembre

Prepara il tuo computer perché Minecraft sta arrivando su Game Pass per PC! Gioca a Minecraft: Java Edition e Minecraft: Bedrock Edition su Windows 10 e 11 come parte del tuo abbonamento a Xbox Game Pass per PC o Ultimate. Questo significa anche che puoi comodamente giocare in cross-play con qualsiasi versione corrente di Minecraft, comprese le console e i dispositivi mobile! Basta lanciare la stessa edizione del Minecrafter con cui vuoi giocare. Non c’è bisogno di scegliere – sperimenta Minecraft su PC in un unico launcher con Game Pass.

Unpacking (Cloud, Console e PC) [email protected] – 2 novembre

Disponibile dal primo giorno con Xbox Game Pass: Il giorno del trasloco è arrivato! Disimballare come mai prima d’ora in questo gioco puzzle zen in cui imparerai a conoscere il personaggio attraverso una varietà di mosse. Unpacking intreccia una storia attraverso gli oggetti quotidiani e sentimentali che incontrerai, mentre decorerai e organizzerai ogni nuovo spazio nel corso del gioco.

It Takes Two (Cloud, Console, PC) EA Play – 4 novembre

Parti per un’avventura cooperativa selvaggia con EA Play quando It Takes Two si unisce a Xbox Game Pass per PC e Ultimate tramite The Play List. Scopri una fusione metaforica di gameplay e narrativa in una storia spensierata sulle difficoltà di andare d’accordo. E puoi invitare un amico a partecipare all’avventura con il Friend’s Pass!

Kill It with Fire (Cloud, Console e PC) [email protected] – 4 novembre

Kill It with Fire è un gioco d’azione in prima persona sulla caccia ai ragni e sui danni collaterali. Assembla il tuo arsenale di armi sempre più eccessive, insegui i ragni attraverso la periferia e brucia tutto quello che trovi sul tuo cammino!

Football Manager 2022 (PC) – 9 novembre

Disponibile dal primo giorno con Xbox Game Pass: La cosa più vicina all’essere un vero manager di calcio. Football Manager 2022 porta nuovi, progressivi modi per trovare il tuo modo vincente, infondere il tuo stile calcistico e guadagnarlo sul campo con la tua squadra di calcio. Prova la completa autenticità del calcio in una simulazione di gioco senza pari.

Football Manager 2022: Edizione Xbox (Cloud, Console e PC) – 9 novembre

Disponibile dal primo giorno con Xbox Game Pass: Viaggia verso la vetta del mondo del calcio nei panni del boss delle più grandi squadre di calcio del mondo in una versione su misura di Football Manager che è stata adattata per il gioco su console sul palcoscenico più grande. Costruisci la squadra dei tuoi sogni e rendi il club completamente tuo mentre sviluppi la tua carriera per diventare un grande manager. Inoltre, i membri Ultimate possono giocare con il Cloud Gaming con i controlli touch di Xbox fin dal primo giorno, senza bisogno di controller!

Forza Horizon 5 (Cloud, Console e PC) – 9 novembre

Disponibile dal primo giorno con Xbox Game Pass: La tua ultima avventura Horizon ti aspetta! Esplora i paesaggi open world del Messico vibranti e in continua evoluzione con azione di guida divertente e illimitata in centinaia di auto tra le più grandi del mondo. Conduci spedizioni mozzafiato in un mondo di contrasto e bellezza sorprendenti mentre ti immergi in una campagna profonda con centinaia di sfide che ti ricompensano per esserti impegnato nelle attività che ami.

Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition (Console) – 11 novembre

Prova il classico blockbuster, aggiornato per la nuova generazione – ora con miglioramenti su tutta la linea, compresi i controlli e il puntamento in stile Grand Theft Auto V, nuove brillanti luci e aggiornamenti ambientali, texture ad alta risoluzione, maggiore distanza di tiro e molto altro.

One Step from Eden (Console e PC) [email protected] – 11 novembre

One Step from Eden combina il deck-building e l’azione in tempo reale con elementi rogue-like, dandoti la possibilità di tracciare un percorso di misericordia o di distruzione. Combatti da solo o con un amico in co-op mentre lanci potenti incantesimi al volo, combatti nemici in evoluzione e raccogli artefatti che cambiano il gioco. Riuscirai a raggiungere l’Eden?