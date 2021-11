The Ascent: la nuova roadmap mostra i contenuti post-lancio in arrivo

The Ascent è uscito da qualche mese ormai, e lo sviluppatore Neon Giant ha pubblicato correzioni e aggiornamenti per il gioco d’azione cyberpunk ad un ritmo piuttosto regolare, ma come ci si aspetterebbe, c’è ancora molto da fare nel gioco. Lo studio ha recentemente condiviso su Twitter una roadmap dei contenuti post-lancio per il gioco, per dare alcuni brevi dettagli su come hanno intenzione di aggiornare il gioco nei prossimi mesi gli sviluppatori.

Prima della fine dell’anno, ci sarà un nuovo DLC a pagamento, chiamato “Cybersec Pack”, anche se non ci sono parole su cosa includerà. Nel frattempo, attraverso tre patch gratuite da ora fino alla fine dell’anno, The Ascent aggiungerà anche una photo mode diversi nuovi cosmetici per magliette e skin di armi (compreso un pacchetto di Halloween a breve), e una funzione transmog.

Nel frattempo, il 2022 vedrà anche il lancio di un pacchetto DLC a pagamento e uno gratuito ciascuno. Il DLC a pagamento si chiama “Cyber Warrior Pack”, ma di nuovo, non ci sono dettagli su ciò che questo includerà. Nel frattempo, il suddetto aggiornamento gratuito aggiungerà un’opzione New Game+. The Ascent è disponibile su Xbox Series X/S, Xbox One e PC. Neon Giant ha recentemente detto che è “consapevole della richiesta di una versione PS5”, quindi speriamo che venga annunciata nel prossimo futuro.