Sol Cresta: live streaming il 3 novembre

Platinum Games ha annunciato che terrà il “Sol Cresta: Hideki Kamiya’s Very Sorry Stream” il 3 novembre, quando qui in Italia saranno le 4:00 di mattina, e sarà possibile seguirlo su YouTube anche nel canale ufficiale inglese dello sviluppatore.

La live condividerà informazioni riguardanti lo shoot ‘em up Sol Cresta, con Hideki Kamiya (chief game designer di PlatinumGames), Takahito Washisaka (producer del gioco) e Takanori Sato (director del gioco).

Il titolo, nato come pesce d’aprile nel 2020, si è poi trasformato a tutti gli effetti in un gioco vero e proprio, che sarà disponibile su PlayStation 4, Nintendo Switch e PC (via Steam) dal 9 dicembre.

Caratteristiche del gioco:

Sol Cresta è uno sparatutto neo-classico in cui pilotare l’avanzato caccia Tamato e attivate l’operazione Sol Cresta per riprdendere il sistema solare dal malvagio esercito del Mega Zohar.

La Yamato è composta da tre navi più piccole: Unità 01 Amaterasu, Unità 02 Tsukuyomi e Unità 03 Susano. Attraccando e suddividendo queste tre navi in ​​vari modi, puoi adattarti a una varietà di nemici e situazioni. Le tre navi che compongono la Yamato attraccano in ordine di comando, centro e retromarcia e possono dividersi e attraccare nuovamente in qualsiasi momento. Dividendo, riordinando e riposizionando, è possibile cambiare le armi della Yamato e scegliere il colpo migliore per il lavoro:

Unità 01: Amaterasu – Questa nave rappresenta il sole e ha i laser come arma principale. Agganciatelo in testa per usare il Tri Laser.

Unità 02: Tsukuyomi – Questa nave rappresenta la luna e ha missili come arma principale. Mettetelo in testa per usare l‘Electro Missile. Questo missile colpisce i nemici e provoca una scossa all’impatto.

Unità 03: Susano – Questa nave rappresenta la Terra e ha le trivelle come arma principale. Mettetelo in testa per usare il Drill Shot. Questo spara un trapano multi-colpo che trafigge i nemici e può rompere la pietra.

formazioni

Quando le tre navi sono divise, possono utilizzare formazioni speciali e ottenere l’accesso a colpi estremamente potenti per un tempo limitato. Tuttavia, i colpi richiedono energia per essere attivati, quindi non limitarti a sparare.