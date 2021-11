Classifica UK: FIFA 22 debutta in prima posizione per la quinta settimana consecutiva

Anche con due nuovi giochi importanti per la settimana terminata il 30 ottobre 2021, FIFA 22 di EA ha conquistato la Classifica UK da quanto svelato da GFK. Come nota GamesIndustry.biz, questa è la quinta settimana consecutiva del titolo in cima anche se le vendite sono calate dell’11% settimana dopo settimana. Marvel’s Guardians of the Galaxy ha debuttato al secondo posto con vendite di lancio inferiori del 58% rispetto a Marvel’s Avengers (con vendite del 63% su PS5).

Mario Party Superstars è stata l’altra grande uscita, debuttando al terzo posto con vendite inferiori del sei per cento rispetto a Super Mario Party. Poi c’è Riders Republic che debutta all’ottavo posto con il 52% di vendite su PS5. L’altra grande nuova uscita di Ubisoft per la stagione, Far Cry 6, è scesa al quarto posto dopo un calo del 23 per cento delle vendite.

Vi lasciamo alla Classifica UK al completo: